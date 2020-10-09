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你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏

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▲▼5種蜜粉神用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲蜜粉的用途，超過你想像。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、@lauramercier）

記者張毓容／台北報導

說到蜜粉的用處，大部分人都會立刻想到控油、定妝，而對於肌膚較乾或是沒有定妝習慣的人而言，就會覺得蜜粉是可有可無的東西。但其實蜜粉擁有許多你意想不到的妙用，除了基本的控油定妝，還能防止眼影飛粉、讓唇彩更持久不掉色，甚至還能變成睫毛底膏、油頭救星，根本是居家旅行都必備的萬用法寶！快來看看以下6種蜜粉用法，你知道哪些？

▲▼5種蜜粉神用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲蜜粉最原始的功用就是被設計來定妝、細緻肌膚膚觸。（圖／翻攝IG@3ce_official）

1.基礎定妝

第一種用法是大家都知道、也最基本的用法，就是在全臉完妝後，作為定妝使用，能讓妝容更持久，不易脫妝。

2.隨身吸油面紙

蜜粉有吸收油份、抑制油光的效果，可用在T字部分、額頭等容易出油的部位，立刻讓油光隱形，肌膚也會顯得更細膩。

▲5種蜜粉神用法！一秒解決油頭。（圖／記者翻攝IG）

▲烘焙定妝法不僅能大幅提升妝容持久度，還能防止眼影非粉弄髒底妝。（圖／翻攝IG@lsk_makeup）

3.防止眼影飛粉弄髒妝容

有時候化眼妝，最怕眼影飛粉或深色眼影粉掉落到眼下，拿衛生紙擦掉時，乾淨的底妝也毀了…這時候蜜粉又派上用場了！在化眼妝前，在眼下先撲上一層厚厚的蜜粉，等到眼妝化完再用刷子將多餘蜜粉刷掉，就能防止化眼妝時，眼影粉直接掉落到眼下底妝上，也就不會弄髒底妝。

且容易脫妝或是非常會出油的人，除了眼下之外，可以同時在臉上較易出油處也撲上厚厚一層蜜粉，等眼妝畫好再全部一起刷掉，讓定妝程度更提升，出門一整天也不怕出油脫妝，而這其實就是歐美人愛用的「烘焙定妝法」。

4.睫毛打底，刷出濃密長睫毛

還沒找到喜歡的睫毛打底膏的人，這招一定要學起來！先輕刷一層睫毛膏，刷完後趁睫毛膏還濕潤的狀態時，立刻用棉花棒將蜜粉均勻沾到睫毛上，這時睫毛上蜜粉就像是睫毛打底膏的存在，會增加睫毛份量，接著再刷上第二層睫毛膏，睫毛立刻變得更濃密、纖長。

▲▼5種蜜粉神用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲在唇彩上撲上蜜粉除了可幫助唇妝更持久，也能將水潤唇膏變成霧面妝感。（圖／翻攝IG@narsissist）

5.讓唇妝更持久不掉色

上一層唇彩後，先用一張面紙放在唇上，隔著面紙用刷子輕輕拍上蜜粉，接著再上一層唇彩，就能讓唇妝像是被定妝般更持久，即使吃東西掉色，也還會留有最初那一層唇彩底色。若是唇彩容易脫妝或是使用的唇彩持久較差，也可重複隔著面紙拍蜜粉再上唇彩的步驟，多做2、3次，這也是韓國女生常用的秘訣。

這樣做除了幫助唇彩更持久不掉色外，也能改變唇彩質地，讓唇妝增加霧面妝感，像是很喜歡的唇色但手邊沒有買霧感唇膏時，就可以靠這招，立馬獲得一款霧面唇彩。

6.緊急油頭救星

有時候前一天沒洗頭，或是太熱出汗，頭皮油膩膩，但又急著出門時，快拿出手邊蜜粉輕拍在頭頂，或用刷子刷過油膩髮絲部位，就能立刻讓頭髮油光消失，變得乾爽又蓬鬆，連買乾洗髮的錢都省了！

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彩妝, 技巧, 秘訣, 蜜粉, 用法, 萬用, 妙招, 油頭救星, 睫毛打底, 定妝, 控油, 烘焙定妝, 持妝
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