國家級榮譽加持！東森自然美獲「玉山獎」傑出企業、最佳產品獎　

▲王令麟領軍氣勢旺！ETtoday新聞雲、東森自然美橫掃6項玉山獎。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森自然美榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業獎、傑出產品獎，東森集團總裁王令麟親自出席，從副總統賴清德手中領取獎項。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森自然美今年接連獲獎交出漂亮成績單，先前獲3項亞太 BIO 健康生技大獎、2項金峰獎，6日再度獲頒「第17屆國家品牌玉山獎」，從300多家企業中脫穎而出獲得「傑出企業獎」及人氣商品「暢美力益生菌」獲「最佳產品獎」，東森集團總裁王令麟親自出席頒獎典禮，從副總統賴清德手中接獲國家級榮譽加持，再次驗證台灣在地資深美容品牌的超強實力。

東森集團總裁王令麟表示，能受到國家品牌玉山獎肯定，感到非常榮幸。東森自然美透過新零售事業販售自己生產的品牌與產品，能獲得傑出企業、最佳產品兩項大獎肯定，將成為我們繼續努力的動力，東森自然美即將邁向50年，過去「自然就是美」已經在消費者心中留下深刻印象，未來將持續秉持創新再創新的精神，持之以恆繼續努力。

▲東森集團連獲玉山獎6大獎項肯定，東森集團總裁王令麟（圖中）東森新媒體總經理陳安祥(左2)及東森自然美生技研發中心執行長林南海(右1)共同出席。

東森自然美生技研發中心執行長林南海表示，本屆玉山獎獲頒最佳產品獎的東森自然美「暢美力益生菌」提供16株共300億健康益生菌，能幫助腸道順暢，連帶使肌膚更美麗，是銷售第一名的人氣商品，且東森自然美商品不論在原料的嚴選、安定性及成效都獲得全面好評，甚至在上市前也都會由總裁王令麟親身體驗及百名以上員工測試通過才上市，很高興東森自然美產品能獲得玉山獎評審的肯定，對品牌而言相當振奮人心，未來也將持續投入研發並在品質與安全性嚴格把關，繼續推出高端天然成分的產品。

▲東森自然美暢美力益生菌獲頒國家品牌玉山獎之最佳產品獎，未來將持續為愛用者帶來更多美麗，由東森自然美產品經理莊千昀(右)代表領獎。

源自台灣在地的資深美容品牌自然美過去累積大量口碑好評，自東森集團接手後緊鑼密鼓致力於品牌優化，東森自然美秉持「東森嚴選」信念，延續品牌原本「自然就是美」的訴求及「人證、物證、科學做見證」品牌精神，致力於天然護膚美容產品研發與行銷，並於新北深坑斥資五千萬打造東森自然美生技研發中心，同時延攬國內頂尖學者、醫美專家成立東森自然美顧問團，並每季舉辦產學高峰會交流最新美容新知。日前王令麟也霸氣宣布，東森自然美將導入32萬張肌膚檢測影像進行大數據分析，為美容生技產業投下一顆震撼彈，並強調未來東森自然美要打破傳統美容SPA封閉式經營，整合線上線下銷售通路，積極佈局全球，邁向華人美妝生技第一品牌。

▲東森自然美「暢美力益生菌」榮獲本屆玉山獎最佳產品獎殊榮。

事實上東森自然美除了提供美麗服務，更擴大社會關懷，力行「別人做生意，東森做公益」的理念，在今年新冠肺炎疫情最艱鉅的時刻，率先捐贈出價值超過3千萬的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」予疫情期間前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，同時關懷受疫情影響的社福團體及新住民族群，展現送愛不落人後，關懷不分你我的溫暖心意。

東森集團在本屆國家品牌玉山獎中一口氣橫掃6大獎項，成為本屆玉山獎頒獎典禮大贏家，除東森自然美獲頒傑出企業、傑出產品獎，同為東森集團旗下的ETtoday新聞雲也同步榮獲玉山獎4項大獎：傑出企業獎，傑出人氣品牌，且兩項大獎皆獲國家品牌玉山獎雙料首獎肯定，ETtoday新聞雲更是首家獲國家品牌玉山獎首獎肯定的新媒體公司，在在顯示東森集團旗下子公司各具卓越超群的競爭力，能站穩新世代潮流成為新媒體、新零售的新標竿。

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