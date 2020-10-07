皮膚科醫師揪出「5個洗臉錯誤」，一半以上的人都做過

▲錯誤的洗臉習慣，有可能造成爛臉。（圖／翻攝自IG/aoihamada、laneige_kr，以下同）

編輯 / Lily

皮膚科醫師指出，無論哪種膚質，都必須學習正確洗臉觀念，現今網路資訊發達，有時常傳送錯的保養訊息，以訛傳訛，導致於肌膚越洗越糟。當肌膚出問題，請停下手邊任何保養，尋求專業皮膚科醫師協助才是正解。

1.皂類會傷害肌膚

洗臉建議使用專用的洗臉皂，一般用來洗澡的香皂或破壞肌膚的酸鹼平衡，容易造成敏感肌不適，皮膚科提醒大家含皂鹼並非不好，只要選擇臉部專用，健康肌膚洗後30分鐘，酸鹼度就會回復正常，所以不需要太緊張。

2.太依賴洗臉用具

許多女生都愛用洗臉機，藉由機器的震動能幫助把臉洗得更乾淨，皮膚科醫師指出，若你是健康肌膚則無大礙，但若肌膚較為敏感，還是建議用雙手即可，以醫師觀點來說，只要有洗面乳和水就足以把臉洗乾淨了。

3.只有「洗臉」而已

雖說是洗臉，但是下巴和脖子連接處也要顧好，洗臉時用指腹輕輕按摩帶過，不僅能清潔堆積髒污，更能促進臉部和頸部血液循環，除了脖子以外，耳朵後方也別漏掉。

4.洗臉次數太多

許多油性肌膚總認為洗臉能幫助帶走油光，過度清潔雖能短暫帶來清爽感，但會使肌膚誤以為乾燥缺水，反而分泌更多油脂，建議無論何種肌膚，一天最多洗兩次已是上限。

5.清潔後就睡覺

許多人就愛剛洗完臉後的緊繃感，肌膚什麼都不抹，倒頭就睡。要知道這樣會使肌膚過度乾燥，久而久之有使肌膚致敏可能，醫師建議洗完臉後即便再懶，保濕也要做好，才能讓肌膚保持在健康狀態。