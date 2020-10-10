fb ig video ETtoday search mobile

減肥不吃晚餐小心代謝變慢還易復胖！掌握4原則放心吃也不發胖

>

 ▲掌握晚餐4原則　放心吃也不發胖 。（圖／翻攝IG）

▲不少人認為「不吃晚餐」減肥很方便又有效，但其實對身體不好還容易復胖。（圖／翻攝IG @midoricoo，以下同）

編輯／Amanda

減肥方法百百種，有人靠生酮飲食，有人用間歇性斷食法，還有水果餐、黃瓜餐等各種各樣的瘦身法，當然，你一定也常聽到有人用「不吃晚餐」來減肥，但不吃晚餐真的有用嗎？少吃一餐就能瘦嗎？一開始真的會瘦，但小心落入代謝變慢、多吃一點就復胖回來的惡性循環！ 

▲▼晚餐4原則放心吃也不發胖。（圖／翻攝IG）

▲「過午不食」、不吃晚餐都不是健康的瘦身方式。

之前曾流行過「過午不食」的減肥法，不僅有女星在用，網路上也引發效仿風潮，但「過午不食」太逼人，後來又演化出不吃晚餐的作法，不少人大推真的有變瘦，因此只要想瘦身就拿出來用一下，但其實效果都只是一時的。

少吃一餐，體重確實會下降，但其實減掉的並不是我們需要減少的肥肉、脂肪，而是水分，且長時間不吃晚餐對腸胃不好，還會造成營養素缺乏，當身體無法獲得適當的能量，就會被迫降低代謝速度以減少能量消耗，並分解肌肉來提供能量，到最後不僅沒有減掉肥肉，肌肉量還減少，導致基礎代謝率下降。而基礎代謝率降低後，不僅更不易瘦身，只要稍微多吃了一點或回到正常份量，就會很容易復胖，且復胖回來的都是脂肪，甚至比原先更胖。

▲▼晚餐4原則放心吃也不發胖。（圖／翻攝IG）

▲只要掌握關鍵，減脂瘦身也能天天吃晚餐。

對於想維持身材或想減脂的人來說，其實只要把握以下4個「晚餐原則」，天天都吃晚餐也不用怕會發胖。

1.每日三餐攝取以3：4：3或4：3：3的比例來吃，且不要吃到飽，養成每餐都只吃到七分飽的習慣。

2.不要太晚吃晚餐，基本上睡前3小時最好不要再進食了，如果可以，建議晚上8點前吃完晚餐。

3.晚餐可多吃蔬菜、高膳食纖維食物，肉類則建議選擇雞胸肉、魚肉、蝦等高蛋白低脂肪的低熱量優質肉類。

4.避吃辛辣、油炸等重口味食物和容易脹氣、不易消化的食物。 

►喝咖啡竟有效燃脂助減肥！5個必知關鍵：喝對時間才有用

►日本女生都在做的4個抗老小習慣　超有用「777咀嚼法」還能助瘦身

►星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 飲食, 節食, 晚餐, 不吃晚餐, 復胖, 發胖, 代謝, 基礎代謝率
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來 高圓圓洋裝微開衩仙氣噴發！　虞書欣「差16歲」撞衫踢到鐵板 許瑋甯曬出背部超性感刺青！公開超嚴格「66飲食法」甩開肉肉身材 雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散　還能按摩變嫩肌 2021春夏米蘭時裝週「亮點包包」搶先看　Fendi、BVLGARI最吸晴 凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣 楊丞琳露腰秀包8連拍！LOEWE Puzzle讓人心動的5個理由　焦糖色好秋天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面