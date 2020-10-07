凱特王子妃終於買新衣！　花1萬入手Zara姊妹牌大衣

▲凱特穿上Massimo Dutti當季格紋大衣亮相。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王子妃凱特以舊衣重穿出新意的高超穿搭術著稱，前日造訪德比大學（University of Derby）了解校方如何在疫情期間關懷學生的心理健康，她終於套上當季新衣，穿著Zara姊妹牌Massimo Dutti羊毛衫搭配約1萬元的格紋大衣，完美示範優雅大方的穿衣風格。



Massimo Dutti服裝設計簡潔俐落，是不少都會女性的愛牌，凱特也是忠實粉絲之一，包下當季的約1萬元的西裝領格紋大衣，由於外套圖騰已夠繁複，只需搭配素面上衣與褲子即相當出色，於是她選擇同品牌的喀什米爾羊毛衫與黑色煙管褲，再穿上Gianvito Rossi高跟鞋，即完成保暖又時尚的秋季look。

▲凱特近期最愛的客製化項鍊上面有三個兒女名字的字首裝飾，約3,700元。

凱特不忘戴飾品增添亮點，近期她的心頭好是向愛爾蘭飾品品牌All The Falling Stars訂製的14K金項鍊，3個小圓墜上分別刻有她3個寶貝喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子的姓名字首，對於兒女的愛可見一班。

▲凱特款Massimo Dutti格紋大衣，約10,590元。（圖／翻攝Massimo Dutti官網）

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