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初秋就用「栗子紅棕」唇膏！YSL、植村秀5支爆款顯白又高級

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即將進入微涼的秋季，不只衣服要換季，彩妝品也要一起跟上換季潮流！以下就推薦5款2020秋冬必備的「栗子紅棕」色唇膏，以超仙氣的栗子棕色搭融合楓葉紅，上唇顯白又有高級魅惑感！秋冬擦最適合！

栗子紅棕色唇膏推薦1：資生堂 激蜜輕吻唇膏（#223 SHIZUKA RED），NT$1,000

▲栗子紅棕唇膏。（圖／美人圈）

資生堂的唇膏雖然比較冷門，但是這支#223在小紅書上超級夯！它是一支很漂亮的巧克力紅棕色，帶有濃郁的巧克力色調，搭配上微橘的楓葉紅，黃肌上唇也超顯白～它的質地滋潤，就算是乾唇人在冬天使用也不會覺得乾澀，而且不顯唇紋！

栗子紅棕色唇膏推薦2：NARS 惹火唇膏（#MONA），NT$1,100﻿

▲栗子紅棕唇膏。（圖／美人圈）

NARS的經典熱買紅棕色非#MONA莫屬！這一色在美妝版上非常紅，如果今年秋冬還在猶豫要買哪支紅棕色唇膏，選它準沒錯～雖然是霧面妝感，但是絲緞般的膏體，上唇後柔順又服貼，更是一個很正宗的紅棕色，厚擦時帶有微微的栗棕色，重點是不管白肌黃肌擦都顯白，不會有髒感！#MONA看外表會以為需要搭配濃妝，但其實很多日妞都愛拿它搭配裸妝，就能製造不經意的純癒魅惑感，超級嫵媚又撩人！

栗子紅棕色唇膏推薦3：植村秀 無色限聚光豐潤唇膏（#OR599），NT$1,050

▲栗子紅棕唇膏。（圖／美人圈）

植村秀這支#OR599在台灣雖然比較冷門，卻是小紅書上的爆款紅棕色唇膏！比起前面幾款紅棕色唇膏都再偏棕一點，薄擦就是日妞很愛的肉桂烤栗子色，厚擦則是很漂亮的木質調紅棕色！這支唇膏屬於潤澤型，上唇後能夠讓唇部澎潤又有光澤～卻不是可怕豬油感！

栗子紅棕色唇膏推薦4：CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃（#75 fidelite ），NT$1,280
上市日期：日本2020年10月／台灣未定

▲栗子紅棕唇膏。（圖／美人圈）

香奈兒今年秋冬推出的釉光唇萃還沒上市就已經造成轟動，#75這一色是一個很漂亮的焦糖紅棕色，在紅棕色調中帶有微微的奶咖色，看起來不會過於強勢，又有溫柔甜美感！薄擦的話就是一個很漂亮的肉桂奶茶色，顯白不挑膚色，素顏也可以擦！

栗子紅棕色唇膏推薦5：YSL 奢華緞面絲絨唇膏（#30），NT$1,360

▲栗子紅棕唇膏。（圖／美人圈）

最後一款就是YSL七夕情人節推出的小金條新色#30！這一色是一個偏深豆沙的栗棕色，但是又帶有微微的奶咖色調，所以上唇後不會反黑，對於黃肌也很友善～薄擦是一個很優雅的玫瑰可可色，厚擦則是很有氣質的紅磚栗棕色，可甜可鹽、不管怎麼搭都好看！

文／美人圈　圖／beauty美人圈、翻攝自小紅書@_四夕卜一、@艺珂不是一颗、@黄梓淇、@CatherineGuan、@如意金箍棒

【延伸閱讀】

2020最美奶茶色唇膏唇釉合集！NARS是人間最甜奶酪色，YSL、蘭蔻美妝版網友搶翻

PTT、Dcard黃肌熱門「母胎色唇膏」推薦！NARS玫瑰奶茶韓國也熱賣，MAC、YSL顯白又溫柔

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

唇膏, 口紅, 秋天, 換季, 紅棕
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