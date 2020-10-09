LISA、太妍的「漫畫瀏海」爆紅！5種最夯剪法　讓你瞬間減齡

瀏海魅力無人能敵！不只日妞人人必剪瀏海髮型，韓妞也非常喜歡剪瀏海來顯嫩減齡，變成C位美少女～這回編輯為大家帶來，5款2020春夏討論度爆棚的女星瀏海範本，想剪瀏海的女孩不妨可以參考這篇圖鑑，來找命定髮型唷！

瀏海髮型1：漫畫瀏海

日本女孩非常喜歡漫畫瀏海，近期韓國也吹起漫畫瀏海風潮，瀏海一刀直切，而長度剛剛好碰到眉毛。

造型上可甜可鹹，染上深邃的黑髮並把頭髮燙直後，氣場瞬間爆棚！俐落、帥氣的樣子讓人忍不住喊聲：「姊！」

如果髮量少的女生，建議燙上鬆鬆的捲度，才不會過度扁塌產生油頭感。另外，如果再搭配上鎖骨捲髮，少女中帶著復古韻味。

瀏海髮型2：空氣瀏海

空氣瀏海是稀疏細軟髮、高額頭女孩的救星髮型！瀏海像是空氣一般輕盈，隱隱約約的透出額頭肌膚，既能修飾高額頭還可以顯嫩減齡，是韓妞點名率非常高的瀏海髮型！

最佳的瀏海範本的首推IU！IU的髮量整體來說不算多，髮質柔軟有光澤，但也容易有扁塌的問題。不過透過空氣瀏海能讓IU的頭髮更有鬆度、頭型看起來更飽滿外，整個人是少女再少女，國民妹妹的封號實至名歸。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 1:42 張貼

瀏海髮型3：中分瀏海

中分瀏海是最多韓星情有獨鍾的髮型！看起來溫柔有氣質，且能修飾肉肉臉頰，讓臉看起來更瘦更精巧。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 1:41 張貼

燙上水波紋捲髮則甜美到不行！像是仙女下凡一般美麗惹人愛，特別適合顴骨高或是肉肉圓臉女生來燙。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO（@sooyaaa__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 10:45 張貼

俐落的直髮則時髦感爆棚！搭配上混血感的泰式妝容秒變C位女神，整條馬路大街都是伸展台！

瀏海髮型4：愛心瀏海

像是愛心臉、倒三角臉型臉的人通常額頭較寬，這時兩側鬢髮就顯得特別重要，能修飾不協調的臉型。但不想選擇太過於厚重的八字瀏海，不妨也可以試試看輕盈感更勝的愛心瀏海唷！

在 Instagram 查看這則貼文 @haum_style 分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 上午 3:14 張貼

愛心瀏海是在短瀏海的基礎上燙出彎度，瀏海量少、走向則自然打開朝向兩側。

在 Instagram 查看這則貼文 이유비 Yubi Lee（@yubi_190）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 4:44 張貼

整理方式也很簡單、不需要出動電棒捲，僅需透過兩個髮捲＋鐵夾，固定瀏海髮根後用吹風機加熱，就完成囉！

>> 髮型師打理方式

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 청담점 김민지,빌드펌 단발펌（@mmeenze）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 3:14 張貼

此外，愛心瀏海也有許多變化款。好比說，把瀏海和頭髮一起燙捲、自然銜接，額頭只留一下一條小小彎度，就是俏皮孩子氣的「逗號瀏海」。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 上午 12:38 張貼

瀏海留長後的「龍鬚瀏海」則浪漫無敵！可以用髮夾把頭髮夾到耳朵後面，同時燙上最浪漫氣質的蛋捲髮，看起來就就會像洋娃娃一般精緻、充滿少女感。

瀏海髮型5：羊毛瀏海

羊毛瀏海帶著「炸毛感」浮誇、華麗但超時髦！想走在時尚的前端，這款捲髮千萬別錯過！

髮型師也補充說明，這款髮型看似充滿個性，但其實沒有想像中難駕馭！簡單的綁上包頭、別上髮飾，會讓整個人看起來內斂許多，散發著溫柔文青感。

文／美人圈 圖／IG

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