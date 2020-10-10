UNIQLO X JWA秋冬新裝定價調降　精品級設計千元入手，外套、大衣必敗！

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與當代鬼才設計師Jonathan Anderson同名品牌JW Anderson多次聯名以來都大獲好評，大家最期待的2020秋冬聯名系列也即將在10月16日上架。本季秋冬再次延續經典英倫，以「一日倫敦生活」為主軸，推出共49款新單品，最振奮人心的是本次聯名將售價大幅調降，部分洋裝、外套更從1,990元降至1,490元，讓民眾能用千元左右的價格入手精品級設計服裝，同時也首推童裝系列，顧及全家大小。

▲UNIQLO X JW Anderson 2020秋冬聯名系列10月16日上市。（圖／品牌提供，以下同）



▲首推秋冬童裝系列。

UNIQLO與JW Anderson自2017年推出合作首發後，便成為每季最受關注的聯名之一，設計師Jonathan Anderson表示：「本季主題為『一日倫敦生活A Day in London』，在去年秋冬主題『戶外英式風格The Great British Outdoors』基礎上，運用格紋等英倫經典元素強化本季概念，並確保最終設計能良好地呈現雙方品牌個性。」

▲JWA 特級小羊毛條紋中高領毛衣，NT＄1,290。



從倫敦最日常的生活出發，早晨街上熙來攘往的人們、坐在咖啡館看書的年輕男女，選穿的都是像這樣簡約剪裁、格紋或是條紋的英倫風格服裝。UNIQLO X JW Anderson今年秋冬也運用的傳統英倫元素貫穿系列男、女、童裝，包括男裝的彩色條紋羊毛衫、素面針織衫、格紋襯衫，和女裝的直條紋襯衫洋裝、格紋長大衣都能體現。

其中不對稱設計單品則呼應了JW Anderson的招牌概念，像是左右不同大小的格紋襯衫便增加不少亮點，女裝長版襯衫前短後長的設計，以及裙襬斜切的特殊百褶裙單品，也讓沉悶的秋冬穿搭不再無聊。

▲JWA 法蘭絨格紋襯衫，NT＄990。

▲JWA 嫘縈條紋長版襯衫，NT＄990、JWA 設計裙，NT＄1,290。

UNIQLO X JW Anderson本季全系列共49款商品，高達20款將大幅度調降成新售價，部分洋裝、羊毛混紡長褲、外套從NT＄1,990調整成NT＄1,490，其他長褲、毛衣、後背包等單品則是從NT＄1,490調整成NT＄1,290，而在布料厚實、保暖的外套上更有感划算許多，像是Fleece大衣、布勞森外套都是一千五百元有找，為迎接漸涼的天氣，本次外套絕對是必敗單品。

▲（右）JWA 毛絨刷毛無領大衣，NT＄1,490。

▲JWA 毛絨刷毛布勞森外套，NT＄1,490。

▲JWA 立領大衣，NT＄4,990、JWA 雙面織紋綁帶大衣，NT＄4,990。

▲JWA 雙面單排釦大衣，NT＄4,990、軍裝外套，NT＄2,990。

▲JWA襪子，3雙NT＄390。



▲JWA 背包，NT＄1,290。

MONCLER GENIUS（天才計畫）2020也特別邀請到Jonathan Anderson攜手推出合作系列，此系列上挑戰了既定傳統，衝破男、女裝的性別二元論，無分性別，男生、女生都可通穿，Jonathan Anderson截取了自己的品牌JW Anderson的經典單品，如Riviera帽子和褶邊短褲等，填入MONCLER的代表性元素「羽絨」，全系列已在MONCLER台北101購物中心獨家上市。

▲MONCLER X Jonathan Anderson合作系列。（圖／品牌提供）



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