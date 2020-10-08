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蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材

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▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲貝拉哈蒂德穿蕾哈娜個人內衣品牌 Savage x Fenty，在IG上6連發曬出超性感照。（圖 / 翻攝IG＠priscillaono） 

記者王蓁蓁 / 綜合報導

天后蕾哈娜（Rihanna）的個人內衣品牌 Savage x Fenty 跟上了時裝秀直播潮，由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿整套的黑色蕾絲內衣，搭超緊身的漆皮手套、過膝靴，大秀火辣身材，壓軸現身時裝大秀。

▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲由超模貝拉哈蒂德穿整套的黑色蕾絲內衣，壓軸現身時裝大秀。（圖 / 翻攝IG＠Bellahadid）

除了直播畫面，貝拉哈蒂德也在IG上6連發曬出超性感照，好身材一覽無遺，可以見她在影片中60年代超高髮髻、以及貼臉的卷瀏海復古又迷人，神秘的貓眼妝容，眼下還俏皮地畫了一顆黑色愛心，不斷更換的姿勢，展露美胸與惹火螞蟻腰，大腿根部、臀部也都只用薄紗遮住，讓人眼睛完全不知道該擺哪邊。

▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲貝拉哈蒂德展露美胸與惹火螞蟻腰。（圖 / 翻攝IG＠Bellahadid）

事實上早在去年，蕾哈娜就已在線上為Savage x Fenty打造了首場時裝直播大秀，打破過往大家對內衣主題電視活動模式，她也將多元化的願景不斷注入品牌，不分年齡、膚色、性別、以及身材，渴望不只是女性，而是所有人都能藉由品牌感受到自己的魅力。


蕾哈娜並邀來時尚名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、以及卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld） 謬思女神之一的搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）攜手演繹，讓大秀直播未開播前就話題不斷。

▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲時尚名媛芭黎絲希爾頓穿全套粉色蕾絲內衣性感亮相。（圖 / 翻攝IG＠savagexfenty）

▲蕾哈娜直播內衣秀火辣翻天　超模貝拉哈蒂德裹黑蕾絲大秀完美身材 。（圖／翻攝IG）

▲搞怪超模卡拉迪樂芬妮搭配黑色網襪展露好身材。（圖 / 翻攝IG＠caradelevingne）
 

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關鍵字：

蕾哈娜, Rihanna, Savage x Fenty, 貝拉哈蒂德, Bella Hadid, 芭黎絲希爾頓, Paris Hilton, 卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne
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