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趙露思《我，喜歡你》穿搭引模仿潮！戲內、私服6款愛用包包盤點

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趙露思主演的《我，喜歡你》超級超級甜，是近期最火紅的甜寵陸劇！趙露思也因戲成為時下最受討論的女星，不只妝容髮型、穿搭讓人爭相模仿，私底下的愛用品也讓人想get同款！以下趙露思愛用包包盤點，BV編織包絕美、GUCCI老花小包好入手，這款IU也愛用！

趙露思包包1：Bottega Veneta PADDED CASSETTE，US$2970（約NT$89000）

繼雲朵包後，Bottega Veneta的Padded Cassette編織包再次掀起話題，毫無疑問是今年暑假至今的熱門包款！方正的包身搭配上BV標誌性的編織元素，柔軟飽滿的格子讓龐克時髦中透著一絲可愛氛圍，搭配上稜角分明的三角搭扣，魅力十足！

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思在《我，喜歡你》中，原本要替閨蜜報復渣男，沒想到搞錯車子，誤在路總跑車上灑麵粉和麵條時穿的綠色龐克裝，身上背的就是珍珠白色的Padded Cassette唷！

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

Padded Cassette也有超級多的顏色，像是孝敏背的就是最多人喜歡、經典不敗的黑色；而冰湖藍、奶茶色則是秋冬最熱門的色款。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思包包2：GUCCI 1955馬銜扣肩揹袋，NT.75900

喜歡經典雋永的老花包款，不能錯過GUCCI 1955馬銜扣包！靈感源自品牌的典藏設計，延用了60多年前經典單品的線條與造型，並將原版細節賦予現代氣息，同時更加突顯馬銜扣，成為現在我們所看到的GUCCI 1955馬銜扣包。

復古、優雅幹練又實搭，GUCCI 1955馬銜老花包讓很多明星愛不釋手，不只趙露思，宋祖兒、李聖經、IU、高允貞等眾多明星也都有背過。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

可調整背帶滿足肩背、斜背或手拿的多樣搭配，而經典的雙G帆布搭配上皮革滾邊款，簡約中散發著復古雅致氣息。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

四格設計容量十足，中間放得下中夾、手機、唇膏等小物，前後夾層也能放扁型物品，有顏值又高度實用，成為爆款包款實至名歸呀！

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思包包3：GUCCI 1955馬銜扣鏈帶銀包，HK$7950（約NT$29838）

喜歡小包（或是像編輯這種小學生身高的女生），很推薦GUCCI 1955同系列的鏈銀包！同樣運用經典標誌之一的馬銜扣設計，搭配上滿版的老花LOGO，但包身更精緻小巧。除了有放得下大手機的主隔層外，更設置1個拉鍊層與6個票卡夾，搭配上可拆式鏈帶，能當斜背包、手拿包，甚至是長皮夾。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

穿搭上各個風格都能駕馭，不論是小洋裝或是休閒的軟料T恤＋牛仔褲，都能靠它畫龍點睛，幫#OOTD增添高級質感！

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

最誘人的是，GUCCI馬銜扣鏈小包的價格相對親民許多，小資女的第一個輕奢包投資它很值得，能輕鬆入門Monogram老花的世界。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思包包4：GOYARD Saigon 西貢包

法國百年箱包品牌Goyardine，連Karl老佛爺也是粉絲！趙露思手上的西貢包，是品牌最經典的款式，特點在於使用Goyardine經典的帆布Y字花紋，搭配上寬大的皮革翻蓋，讓包包復古、帥氣中帶著線條感，肩背手提都優雅高級。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思包包5：CHANEL GABRIELLE 小型流浪包，NT$133500

CHANEL 4大經典包之一的流浪包想必大家不陌生。鍊條變化多端，擁有超多層次背法，包身非常有個性，不僅不會難以駕馭，更可說是超級百搭。再加上容量絲毫不雞肋，也難怪眾多明星藝人一眼就愛上它，是時尚潮人衣櫃中必備的時髦包款。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

底座採用硬挺的高溫塑型結構，空包時能維持硬挺度；東西放滿後也不容易變形，且方便找到包內物品。而柔軟的皮革包身更貼近身形，背在身上是方便活動的，讓實用達到最高標準。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

趙露思包包6：CHANEL 翻蓋風琴包

CHANEL的這款口蓋包採風琴設計的，經典與時髦復古結合，即便是20出頭少女的露思背起來，也不會被包包的氣勢壓過去，女人味中又散發著女孩的甜美。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

包款設計有一大一小兩個夾層，可肩背可手提，實用度高也好收納。而包包主體採用光面小牛皮的菱格紋，但前面的小隔層和後貼夾袋都是選擇粒面材質做拼接，讓整體看起來更有層次感。

▲趙露思包包。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自赵露思的微博、CHANEL、Gucci、news inside、Bottega Veneta

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

趙露思, 我，喜歡你, 包包, 精品
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