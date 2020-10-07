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小賈與辣妻海莉裸上身同框　結婚周年po文發糖：妳讓我成為更好的人

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▲小賈與辣妻海莉裸上身同框 結婚一周年po文發糖：妳讓我成為更好的人 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻結婚一週年裸上身同框雜誌大片照。（圖 / 翻攝IG@haileybieber）
 

記者王蓁蓁 / 綜合報導

就在前幾天小賈斯汀（Justin Bieber）＆海莉鮑德溫（Hailey Bieber）夫妻迎來結婚一週年，雙方都在IG放閃曬出超甜婚禮照，小賈更是感性寫下長文：「我多麽幸運能成為妳的丈夫，妳讓我成為更好的人……我承諾我會一直將你放在我的第一順位。」po文在短時間內就引來了476萬個愛心，紛絲們瘋狂留言祝福：「這就是真愛」、「竟然已經一年了」！

小賈與海莉也相繼釋出最新拍攝的雜誌大片照，接吻、撲倒在床等煽情畫面令人超害羞，他們也不避諱雙雙裸空上半身同框，引人無限遐想，不只海莉穿皮裙、皮褲展現火辣曲線，小賈身上雖滿是刺青也遮不住精壯緊實的肌肉線條，讓紛絲們大飽眼福。



▲海莉穿皮裙、皮褲展現火辣曲線，小賈也不遑多讓大秀精實的上半身。

小賈作為全球最具影響力之一的音樂人，只要他穿過的單品必火，創立自己的潮牌，創下了一上架就秒售空的紀錄，此次他在IG po出一雙橘色的Crocs洞洞鞋飄游在藍色泳池中，馬上就讓Crocs公司股票上漲了11%，貼文內只短短寫下「Soon」，簡單透露與Crocs即將推出聯名新品，可見小賈的超強帶貨力，在婚後魅力也只漲不減，令人期待與Crocs的聯名會玩出什麼全新火花。 

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關鍵字：

小賈斯汀, 海莉鮑德溫, Justin Bieber, Hailey Bieber
fashion.net

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