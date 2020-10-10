女明星也會髮際線空洞！4款養髮液解決脫落、偽禿　口紅一哥大推

髮量少、髮根脆弱的女孩很常遇到綁頭髮時髮際線空洞，或是看起來偽禿的問題～以下就推薦4款明星愛用的「生髮水」，不只可以防脫髮，甚至還能養護頭皮！

女星愛用生髮液1：SHISEIDO PROFESSIONAL 資生堂 甦活養髮菁華V 180ml，NT$2600

資生堂的養髮精華雖然比較難買在實體通路買到，但是這款精華是超多日妞愛用的養髮品，也是中國女演員孫怡安利好物～早晚於於乾髮時使用，在需要修護的地方噴上精華，再用指腹按摩至吸收、無須沖洗，含有天然精華成分，能夠增加頭皮防禦力，幫助修護頭皮！

女星愛用生髮液2：DAYCELL MBA頭皮滋養安瓶滾珠精華 20ml，約NT$620

在 Instagram 查看這則貼文 MBA_MOBALA Official（@mba_mobala）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 21 日 上午 1:39 張貼

這款精華是Pony大神跟李佳琦都愛用的好物！他的滾珠設計非常方便，即是出門旅遊都可以帶著走～只要在睡前用滾珠按摩髮際線，精華液本身會帶有涼感，不只能預防脫髮問題，用完頭皮也超放鬆！

看韓妞試用↓

在 Instagram 查看這則貼文 @eun_ssunny_ 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 上午 6:16 張貼



女星愛用生髮液3：Grow Gorgeous 強效豐盈生髮精華 60ml，NT$1755

Grow Gorgeous是古力娜扎推薦的養髮好物！娜扎表示只要持續使用一個月就能看到效果～這款養髮液能夠促進頭皮代謝，可於早晚乾髮時使用。以滴管吸取20滴滴於頭皮，以指腹按摩搓揉即可～使用後無需沖洗。

女星愛用生髮液4：Plantur 39 植物與咖啡因洗髮露-細軟及脆弱髮質 250ml，NT$429

最後一款洗髮露也是ptt美髮版上很常見的好物！39系列則是專門為防脫髮設計，特別針對40歲以上女性，能夠強健脆弱髮根，並讓細軟髮根更有豐盈感！

文／美人圈 圖／翻攝自SHISEIDO、Grow Gorgeous、Plantur 39

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