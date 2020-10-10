許光漢最新造型man味噴發！　穿上「發光跑鞋」難擋帥度

▲許光漢出鏡PUMA最新形象照出爐 ，零死角帥度令粉絲驚艷。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

許光漢自出演《想見你》後人氣居高不下，在今年（2020年）6月正式接下PUMA品牌大使，而今終於釋出一連串帥氣形象照，畫面中許光漢穿著最新的UltraRide跑鞋展現慢跑英姿，且多個角度都無死角，引發粉絲直呼：「連夜光跑鞋都擋不住許光漢的光芒。」

▲許光漢穿著輕透環保特殊織紋布料運動服擺拍，連帽風衣外套NT$3,080 。（圖／品牌提供）

許光漢此次出鏡PUMA形象照，一頭招牌中分短髮露出精緻五官，為了演繹最新跑鞋UltraRide，更是換上墨綠暗黑撞色運動服吸睛，衣著更採用輕透環保特殊織紋布料製成，更加輕盈靈活，畫面中許光漢一口氣擺出多種POSE，不論是闊步奔跑或是定格特寫，任何角度都難不倒，表現力十分驚艷。

▲ 許光漢帶貨UltraRide Runner ID 超輕羽量級專業跑鞋，NT$3,280 。（圖／品牌提供）

視線向下看，主角來到腳上的UltraRide，以特殊鏤空減重設計打造，加上高透氣網眼裸透更加透氣，最大亮點就屬鞋面加入了 3M 反光邊條，完美增加夜間可視性。畫面曝光後也引發粉絲驚呼：「許光漢太帥了」、「國民老公」、「跑鞋發光也沒有許光漢亮眼。」

▲YEEZY QNTM Teal Blue鞋款10月10日全球同步登場，NT$9,600 。（圖／品牌提供）

在同一時段登場的話題鞋款，還有adidas + KANYE WEST YEEZY QNTM系列推出了清爽藍綠色調，YEEZY QNTM Teal Blue鞋款以RPU支架包覆，搭配鞋頭前端的合成麂皮細節，上腳更具穩定度；鞋跟同樣注入反光設計，增添酷炫視覺效果。

►陶喆夫妻甜蜜合體夏姿大秀 自爆幫老婆挑衣服「她都不會聽」



►金曲・時尚／蔡依林壓軸氣勢驚人「雙手破千萬」 今夜最貴竟是她