在家野餐也很可以　GREENGATE把餐桌變異國花園

▲Greengate秋冬新品，在家也有野餐風。（圖／greengate、巢家居提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序進入秋冬，也許因為疫情因素，多數時間選擇在家渡過，但這不意味要放棄令人放鬆的野餐經驗，丹麥家居品牌GREENGATE最新秋冬系列，將經典花叢圖樣，結合優雅白色、珊瑚粉等主色調，讓使用者點綴家中餐桌，呈現出北歐花園風情，讓你不出門也有好心情。

在台受到許多女性民眾喜愛的GREENGATE，以柔美花朵圖騰見長，使用輕柔的清爽色為底，搭配花卉圖案，讓使用者無論如何組合，都能呈現獨具特色的夢幻風格。今年秋冬系列以異國氛圍的居家花漾，展現斯堪地那維亞風格與復古元素，主色調包括簡約白、湖雅藍、珊瑚粉、慶典紅色，共推出8款系列，互相搭配都有滿滿的花園風。

新品包括餐瓷、寢具布品、居家佈置品，另首次推出適合台灣居家飲食的沙拉碗款式，還有多項外出、旅行用品如休閒布包、拖鞋、洗衣袋等，都充滿品牌特色的花草元素。針對年末的耶誕、新年節慶，也有紅色慶典系列「Elouise 玫紅優雅」可以進行點綴，讓節慶餐桌更有過節味。

風格家居通路巢家居，也針對後疫情時代，在家時間變多的趨勢，在各百貨周慶期間推出 Bunzlau Castle 波蘭陶點心盤架組，有別於傳統的鄉村風格，以具設計質感的樣花製作，搭配AOYOSHI 青芳製作的雙層點心架，也能在與朋友及家人共進飲食時可增加美味空間，原價5,070元，特價4,080 元。