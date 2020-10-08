你懂我！最有默契的星座情侶Top 5　「魚蠍配」絕對閃瞎眾人

一年已經過去了一半，你的感情還在「孤單、寂寞、有點冷」嗎？想要脫單就別再亂槍打鳥，找到與你最有默契、最投緣的才是王道

Top5：獅子Ｘ牡羊

開玩笑，一個是萬獸之王，一個可是12星座之首，感覺水火不容的星座偏偏就容易一拍即合喔！兩人都屬於十分高調的星座，人群中也最容易看見彼此，因為吸睛能力旗鼓相當，一開始就可能是一種競爭的關係，所謂「不打不相識」說的就是這對獅羊配啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 31 日 上午 10:08 張貼

Top4：摩羯Ｘ巨蟹

前面閃出了「老派」兩字，正好帶出接下來最有默契的這對組合：巨蟹Ｘ摩羯，巨蟹傳統守舊，而摩羯保守有責任感，兩人走在一塊，就很有可能手牽手走向紅毯，因為柴米油鹽對兩人就是那麼自然，可能還在戀愛初期彼此就像老夫老妻一般，特別是兩人超級老派的言談、超無趣的個性恐怕也只有彼此能互相忍受，想脫單的摩羯與巨蟹，請務必認明對方的星座，相信好事一定就能成雙啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 上午 1:15 張貼

Top3：雙子Ｘ射手

如果說誰的思維節奏能快過雙子，哪還真的是打著燈籠也找不到！（原諒我這麼老派的比喻啊），不過12星座中除了雙子自己，就屬射手能跟上雙子的頻率了，倒不是射手腦筋有多靈活聰明，而是射手擁有超高EQ能完全無視雙子的白眼，加上超強勇氣可以哪壼不開提哪壼的狂踩雙子地雷，EQ高+勇氣強，說白了就是臉皮厚，可以一直挑戰愛酸愛嘲諷的雙子，兩人可以說是冤家路窄，也算是天造地設，一旦遇見，往往就難分難解了啊！

Top2：金牛Ｘ處女

土象星座幾乎都在同一個同溫層中，人群裡的土象人因為太好相處，往往不知不覺被大家忽略，然後成為邊緣人，而同在邊緣的兩人相見，自然格外建立好感，就算稱不上一見鍾情，也算是頻率相近，能冷中帶熱的互動！這其中金牛和處女座就完全是一拍即合的類型，他們雖然都很被動寡言，但茫茫人海就是有能找到對方的雷達，默默的走在一起，只要旁人稍微鼓噪，很快就被「送作堆」，就算沒人牽線，金牛與處女座也總能用自己的方式遇見對方。

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 22 日 上午 8:54 張貼

Top1：天蠍Ｘ雙魚

基本上，同象星座的組合都會有很好的默契唷！而這個組合：天蠍Ｘ雙魚搭配，兩人對彼此幾乎一見如故，不論是價值觀或思考模式，都有極為相似的頻率，也最容易搭得上話，蠍座雖然內斂又慢熱，但親切的魚座就是能打破尷尬，彼此之間的火花通常會在電石光火的某一瞬間，要嘛一見鍾情，要嘛會從無話不談的麻吉關係悄悄進化，而這「魚蠍配」一旦談起戀愛，火熱程度可是會閃瞎周圍所有親朋好友啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 上午 1:08 張貼

脫單遺珠這裡看！天秤、水瓶座

五個組合、十個星座都講完了，還想聊聊這兩個脫單遺珠：水瓶和天秤！對於天秤座，只能說他們「人見人愛、脫單不難」，天秤親切溫和又懂得打理顏值，一切只在於他們要不要脫單而已，只要秤兒有甲意，12星座都是他們的囊中之物啊！而水瓶呢~「門當戶對就對了！」奉勸水瓶放下追求怦然心動的愛情，因為理性的你們在意的點還是偏向務實面啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 1 日 上午 5:35 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人

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