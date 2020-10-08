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楊丞琳露腰秀包8連拍！LOEWE Puzzle讓人心動的5個理由　焦糖色好秋天

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▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲楊丞琳穿Oversize褲裝、露出蠻腰，橘色LOEWE Puzzle包相當搶眼。（圖／翻攝Rainie77 IG）

時尚中心 / 台北報導

每個品牌都有標誌性的設計，講到LOEWE，一定少不了Puzzle包。多年前初登場便大受歡迎，直到現在仍火熱，楊丞琳拿著它8連拍，還有蔡依林和姊姊蔡旻紋、楊千嬅、Chiara Ferragni等眾多女星、名人都被圈粉，無論裙裝、褲裝、正式、休閒都適合，Puzzle包的多變風格與個性展現得淋漓盡致。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲Puzzle淺焦糖色小牛皮肩背提包。（圖／品牌提供）

為什麼Puzzle會這麼夯？快看看以下5個原因，妳就知道了。

身份很特別

Puzzle可以說是LOEWE的轉戾點，2013年Jonathan Anderson接掌創意總監，他用嶄新的手法重新詮釋這個西班牙百年老牌，歷史、工藝是強大的資源，除了為原有的包款注入不同眼界，並端出了全新的Puzzle，初登場旋即成為新經典，至今沒少過受矚目的眼光。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲Puzzle南瓜橘、黃棕色拼接小牛皮肩背提包。（圖／品牌提供，以下同）

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）
▲Puzzle卡其綠小牛皮肩背提包。

40片皮革製成

工藝是百年老牌骨子裡的絕技，Puzzle即使是家族裡的年輕成員，也不能少了底子。由資深工匠將超過40片形狀各異的頂級小牛皮，細膩地組合、拼縫出幾何結構，讓包面呈現立體感，一個Puzzle包需耗時72小時才能完成，絕對是真功夫。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲Puzzle包有型又優雅。（圖／翻攝zhours IG、nyctoparis IG）

多種尺寸可選

目前Puzzle有4種尺寸，裝可愛用的迷你款、輕旅行的超大款，還有中間兩個最實用也最符合日常所需的尺寸，剛好放入皮夾、手機及隨身物品，由於包身以40多片皮革拼接，因此形狀能稍微改變，絕不會硬梆梆很難裝。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲英國KOL Emma Hill以焦糖色Puzzle包搭出秋天氣氛。（圖／翻攝Emma Hill IG）

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）
▲Puzzle水貂色小牛皮肩背提包。（圖／品牌提供）

多種背法可用

憑藉著短提把、活動式長背帶，讓Puzzle能輕鬆轉換用法，手提、側背、斜背、手提、當成手拿包都沒問題，所以搭配性強，靠這一包就能打天下。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲Puzzle包以超過40枚皮革拼組，可以稍微變形，更有特色。（圖／翻攝LOEWE IG）

簡單穿搭超時髦

楊丞琳以中性的Oversize西裝、寬褲與白球鞋，搭配橘色Puzzle包，亮點自然而然地落在包包上，簡單又有型，讓她一口氣秀出8連拍。蔡依林（Jolin）和姊姊蔡旻紋都愛用，姊妹倆到海邊騎車，Jolin穿著白襯衫與寬褲、帶著深紅色Puzzle包，在海邊拍起美照，讓蔡旻紋忍不住笑虧：「一個網紅的日常，不過如此！」

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲楊丞琳以簡約服裝搭配橘色LOEWE Puzzle包。（圖／翻攝Rainie77 IG）

▲蔡依林、蔡旻紋LOEWE Puzzle包。（圖／翻攝）

▲蔡依林（左）拿著深紅色Puzzle包，在海邊拍美照。（圖／翻攝jo_tsai_ IG）

▲蔡依林、蔡旻紋LOEWE Puzzle包。（圖／翻攝）

▲蔡旻紋拎著拼色款的LOEWE Puzzle包。（圖／翻攝jo_tsai_ IG）

茱莉安摩兒（Julianne Moore）在2019年上映的電影《你願意嫁給我老公嗎》（After the Wedding）中拿著黑色大型Puzzle手提包扮演事業有成的都會新貴，相當大器。英國KOL Emma Hill以焦糖色Puzzle包搭出秋天氣氛，手提、與高跟短靴呼應，較為正式，換上平底休閒鞋，再把包包斜背，一股悠然隨之而起。

▲LOEWE Puzzle包。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG、楊丞琳IG、Chiara Ferragni IG）

▲茱莉安摩兒在電影《你願意嫁給我老公嗎》中，拿著黑色Puzzle包。

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關鍵字：

LOEWE, Puzzle, 楊丞琳, 蔡依林, 蔡旻紋
fashion.net

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