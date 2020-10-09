「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@Bee哥大哥大、@牛牛叫我哥哥

星巴克周邊產品越出越多，除了各式各樣的杯款，就連包包、行李箱也大受歡迎。最近大陸星巴克就有一款杯套在網路爆紅，因為墨綠色的菱格紋套子配上金色鍊條背帶，看起來質感爆棚，整體風格激似CHANEL（香奈兒）要價台幣17萬元的水壺包，差點被以為兩個合作出聯名。

「星巴克小香風杯套」是大陸星巴克2020年秋季與Contigo合作的新品，杯套使用星巴克招牌的綠色，表面的菱格紋讓它瞬間高級，中間還加了金色的星巴克人魚LOGO裝飾，杯套附的背帶做成金色鍊條造型，斜背在身上就像個精緻的小包，讓你的穿搭時尚感大增。

杯套裡面裝的是墨綠色蓋子的基本款隨行杯，但其實只要大小差不多的瓶子都能裝進去，天冷時還能自己替換成保溫杯，同時兼具美觀和實用性，這款商品真的讓星巴克迷看了超級心動，想趕快動手找代購了。杯套售價人民幣289元（約台幣1,220元）。

星巴克杯套一直被說很像香奈兒的水壺包，現在就來看看本尊到底長什麼樣子，香奈兒水壺包外層是黑色皮革，印上品牌經典的菱格紋，背帶是黑配金的鍊帶設計，中間還掛了雙C圖案小墜飾，裡面的水瓶更貴氣，全是閃亮亮的金色，瓶蓋也有LOGO圖案，不過台幣17萬元的價格實在讓人卻步，還是找個類似款就能滿足啦！

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