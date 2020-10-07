看不出46歲！賈靜雯「5個美麗秘訣」，活成少女姿態

▲賈靜雯婚後活成最美樣子。（圖／翻攝自賈靜雯FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星賈靜雯今喜迎46歲生日，但歲月似乎沒在她臉上留下痕跡，靠著飲食、運動和勤保養維持女神姿態，更懂得在忙碌中取得生活平衡，《ET FASHION》整理她5個凍齡秘訣，現在就學起來！

▲私下愛用LUDEYA琥珀霜。（圖／品牌提供）

追求簡單高效保養

拍戲、照顧孩子，已用盡大部分時間，保養她追求簡單高效，入秋時節「乳霜」保養不可少，藉由按摩喚醒肌膚，進一步增加肌膚保水度，能讓底粧更為服貼。她會隨身攜帶琥珀膠囊，當肌膚有狀況時，小小一顆的高濃度精華能從全臉帶到脖子，一次做到全面保養。

喝湯水補氣又補身

私下的她十足養身，早上起床會喝溫紅棗枸杞水，幫助腸胃蠕動，帶動一整天的氣色精神，即便再忙早上也會先喝一杯溫熱水，再吃早餐。平常也習慣多喝湯湯水水，幫助補充膠質。

▲靠著運動和飲食維持勻稱身材。（圖／品牌提供）

調整飲食順序

她維持勻稱體態不靠節食，而是靠調整進食順序，首先會先吃蛋白質、最後才吃澱粉，平時不吃涼性食物，像是生菜沙拉，高熱量的炸物和焗烤也都盡量避免，久而久之就能維持不發胖體質。

▲擁有健康頭皮才能有豐盈髮絲。（圖／翻攝自賈靜雯FB）

頭皮鬆了，心情也輕鬆

身兼多職的她，特別愛靠著梳頭髮來放鬆，她曾分享洗髮前她會梳頭帶動頭皮循環，也能將累積的髒污和角質一併處理，洗髮時會以指腹按摩頭皮，幫助舒緩緊繃的身心，把頭皮顧好了，整個人都鬆了。

▲抽空擁有夫妻小約會。（圖／翻攝自賈靜雯FB）

重視生活儀式感

她分享即便再忙，也偶爾會將自己從媽媽身分解放，女人千萬不要有了家庭之後，就沒有了自己，建議大家要把握零碎時間，可以和老公一起約會，看場電影，或是一起買菜，看起來雖然都是日常瑣事，但都是累積幸福的機會。

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