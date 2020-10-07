林心如愛的Tiffany收藏十多件　8位數珠寶下不了手

▲Tiffany舉辦總值逾20億元的Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.今起至10月28日於台北101與台南新光三越西門專賣店，舉辦Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列展，今邀品牌好友林心如站台，她佩戴葉片設計鑽石項鍊與耳環、星星與花朵鑽石手鍊、粉紅尖晶石戒與粉鑽戒等總值逾1億元的珠寶亮相，她透露包括老公霍建華送的定情物手鍊、結婚鑽戒，共收藏十多件Tiffany珠寶，但她購物很理性，表示：「超過8位數的精品我不會買，因為有女兒要想比較多。」

▲林心如收藏十多件Tiffany珠寶。（圖／記者張一中攝）



▲林心如佩戴上億元的Tiffany Jean Schlumberger登場。（圖／記者張一中攝）



林心如雖有女兒可傳承珠寶，但她對珠寶仍屬於保守型，以實戴的款式為主，而寶石她偏愛粉紅色系，洩露少女心，她表示指間的粉紅尖晶石會是她的第一目標，接著才會考慮頂級的粉紅鑽，目前她很享受與3歲女兒小海豚一起戴Tiffany T Smile鑲鑽手鍊，但全家去餐廳吃飯才會讓小女孩戴上，其他時間都收在保險箱裡。

▲Tiffany Jean Schlumberger主石60.41克拉紅璽的緞帶胸針（左）8,530,000元，鑲嵌逾4克拉美鑽的緞帶設計耳環。（圖／Tiffany提供，以下同）



▲Tiffany Jean Schlumberger金線花蕊設計8.31克拉紅色尖晶石戒指（左）10,345,000元，莓果設計總重逾6克拉沙弗萊石、逾5克拉鑽石耳環。

今Tiffany展出總值逾20億元的珠寶中，林心如對於胸針設計愛不釋手，特別是經典的石上鳥難得一次集合7款設計，主石各為海水藍寶、孔賽石、黃水晶等不同彩寶；此外，品牌首度復刻Jean Schlumberger曾為Tiffany Diamond黃鑽設計的緞帶造型胸針，但主石改採60.41克拉紅碧璽，另一款鑲嵌藍寶石、祖母綠與鑽石的龍形胸針，亦是第一次再現風采。

▲Tiffany Jean Schlumberger鑲嵌逾10克拉藍寶石、逾5克拉祖母綠與逾9克拉龍形胸針（左）9,440,000元，魚形胸針。



▲Tiffany此次珠寶展最高價的Jean Schlumberger花朵項鍊鑲嵌總重逾45克拉彩色剛玉，約50,000,000元。

大自然深深啟發Jean Schlumberger的設計，此次珠寶展最高價之作為鑲嵌總重逾45克拉彩色剛玉的花朵項鍊，當中包括稀少的Padparadscha蓮花剛玉；另一款茉莉花項鍊則集合海水藍寶、紅碧璽、錳鋁榴石等繽紛彩寶，每顆寶石下連接的綻放花朵中央又鑲有單顆主鑽，迷人極了。

▲Tiffany Jean Schlumberger 茉莉花設計項鍊總重逾300克拉彩色寶石項鍊，約40,000,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也是熱愛大自然主題的品牌，旗下Folie des Prés™高級珠寶系列即採用美鑽與紅寶石，構出一朵朵可愛小花，串成項鍊、手鍊或手鍊，風格優雅且活潑，讓高級珠寶更貼近生活了。

▲梵克雅寶鑲嵌紅寶石與鑽石的Folie des Prés項鍊與手環，展現花朵美態。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

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