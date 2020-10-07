fb ig video ETtoday search mobile

《金牌特務》Ｘ 格蘭多納聯名酒款　1989年經典味限量在台上市

>

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

▲格蘭多納與《金牌特務》合作推出聯名酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

電影《金牌特務》系列讓全球影迷沈浸在滿滿英倫紳士風情中，也許我們穿不起電影中訂製的高雅西裝，但想一嚐傳統英式的滋味，或許可以透過蘇格蘭單一威士忌辦到，格蘭多納近期在台二度推出與《金牌特務》系列最新電影的聯名款，以1989年的酒款帶出屬於英倫紳士的優雅餘韻。

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

格蘭多納繼2018年與電影《金牌特務：機密對決》推出聯名酒款之後，今年10月在台推出最新系列電影《金牌特務：金士曼起源》的最新聯名，全球限量3052瓶，皆以手工標示、編號與蠟封，瓶身上則有電影中金士曼經典標示，豪華禮盒上還附有Dr. Rachel Barrie與導演馬修范恩的簽名，台灣限量600瓶。

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

聯名款使用的The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage酒款，由品牌首席調酒師Rachel Barrie，以Oloroso雪莉桶中陳年，並於西班牙Pedro Ximenez酒桶進行二次熟成，古銅色酒液中含有野莓與李子皮的香氣，還能感受到古老皮革與在石板上悶燒的雪松木氣息，口感則綜合秋季果實與冬季黑松露、葡萄乾與可可風味，餘韻悠長，酒精濃度達50.1%。

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

而此酒款的靈感來源，則源自酒廠歷史最悠久威士忌的真實故事，該瓶威士忌在1913年裝瓶的29年酒款，有三位朋友在前往第一次世界大戰戰場前各買一瓶，要在凱旋而歸時回家鄉相聚共飲，然而最後只有一人安然返回家鄉，該瓶酒的擁有者畢生未開啟，之後他的家人將酒款捐給酒廠進行展示，表揚他英勇捐軀的朋友。

而在2020年迎來第150週年里程碑的軒尼詩X.O，也推出與現代解構主義建築大師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）合作的紀念酒款，以軒尼詩X.O產地夏朗德河為靈感，祭出兩款全球限量150份刻有Frank Gehry簽名的大師極致奢華版，每瓶皆有序號，全台限量1,500瓶，於10／24正式在台開賣。

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

▲格蘭多納與軒尼詩均推紀念酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

格蘭多納, 金牌特務, 聯名, 威士忌, 軒尼詩, ＸＯ
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃終於買新衣！　花1萬入手Zara姊妹牌大衣

凱特王子妃終於買新衣！　花1萬入手Zara姊妹牌大衣

外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難

外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難

《金牌特務》Ｘ 格蘭多納聯名酒款　1989年經典味限量在台上市

《金牌特務》Ｘ 格蘭多納聯名酒款　1989年經典味限量在台上市

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕 巴黎時裝周／愛馬仕新包「扁扁的」　裸背上衣、皮革小可愛微噴辣 林心如曬女兒肉嘟嘟小手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊好甜 小賈與辣妻海莉裸上身同框　結婚周年po文發糖：妳讓我成為更好的人 皮膚科醫師揪出「5個洗臉錯誤」，一半以上的人都做過 瘦子霸氣護女友：支持她是該做的　穿花襯衫站台愛牌ALLSAINTS 金曲31新人「持修」私服穿搭可帥可萌　粉絲喊：願意跟你結婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面