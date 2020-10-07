《金牌特務》Ｘ 格蘭多納聯名酒款　1989年經典味限量在台上市

▲格蘭多納與《金牌特務》合作推出聯名酒款。（圖／格蘭多納、軒尼詩提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

電影《金牌特務》系列讓全球影迷沈浸在滿滿英倫紳士風情中，也許我們穿不起電影中訂製的高雅西裝，但想一嚐傳統英式的滋味，或許可以透過蘇格蘭單一威士忌辦到，格蘭多納近期在台二度推出與《金牌特務》系列最新電影的聯名款，以1989年的酒款帶出屬於英倫紳士的優雅餘韻。

格蘭多納繼2018年與電影《金牌特務：機密對決》推出聯名酒款之後，今年10月在台推出最新系列電影《金牌特務：金士曼起源》的最新聯名，全球限量3052瓶，皆以手工標示、編號與蠟封，瓶身上則有電影中金士曼經典標示，豪華禮盒上還附有Dr. Rachel Barrie與導演馬修范恩的簽名，台灣限量600瓶。

聯名款使用的The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage酒款，由品牌首席調酒師Rachel Barrie，以Oloroso雪莉桶中陳年，並於西班牙Pedro Ximenez酒桶進行二次熟成，古銅色酒液中含有野莓與李子皮的香氣，還能感受到古老皮革與在石板上悶燒的雪松木氣息，口感則綜合秋季果實與冬季黑松露、葡萄乾與可可風味，餘韻悠長，酒精濃度達50.1%。

而此酒款的靈感來源，則源自酒廠歷史最悠久威士忌的真實故事，該瓶威士忌在1913年裝瓶的29年酒款，有三位朋友在前往第一次世界大戰戰場前各買一瓶，要在凱旋而歸時回家鄉相聚共飲，然而最後只有一人安然返回家鄉，該瓶酒的擁有者畢生未開啟，之後他的家人將酒款捐給酒廠進行展示，表揚他英勇捐軀的朋友。

而在2020年迎來第150週年里程碑的軒尼詩X.O，也推出與現代解構主義建築大師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）合作的紀念酒款，以軒尼詩X.O產地夏朗德河為靈感，祭出兩款全球限量150份刻有Frank Gehry簽名的大師極致奢華版，每瓶皆有序號，全台限量1,500瓶，於10／24正式在台開賣。

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