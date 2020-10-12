fb ig video ETtoday search mobile

超商「冷凍美食」TOP10不輸外賣口感　宵夜直衝巷口就吃得到

>

▲（圖／LOOKin編輯攝） 

現代人越來越懶得下廚，只是嘴饞或是半夜肚子餓的時候，比起叫外送，還不如直衝巷口小7更方便有效率！走到熟食區品項五花八門，有沒有發現7-ELEVEN冷凍櫃的品項也超豐富的呢？這次特別整理出小7最熱銷的冷凍美食TOP10，有些或許妳已經吃過，有些或許是妳過去忽略的隱藏版美食唷！

 TOP 10【7-select高麗菜豬肉水餃】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

一包8入的冷凍水餃，屬於輕食的份量，但是吃起來卻是毫不遜色於水餃專賣店出品的品質。使用豬後腿肉搭配鮮甜高麗菜，餃皮Q彈滑嫩，很容易一不小心就全部吃光！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

高麗菜豬肉水餃的售價是一包30元，真的是實惠到想大買好幾包啊！

TOP 9【紐奧良風味雞翅】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

道地的美式風味，運用特調醬汁燒烤，微波後散發出的誘人香味讓人食指大動！鹹香的醬汁配上滑嫩的雞肉，不用特地走入昂貴的美式餐廳花個好幾百塊就能吃到，CP值爆表！售價也是30元。

TOP 8【和風唐揚雞】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

嚴選國產的優質雞肉，裹上日本直輸炸粉，儼然就是一道日本人家中常做的炸雞家常料理。雞肉鮮嫩多汁，加熱後的外皮依舊香氣濃厚並帶著酥脆，售價是42元。

TOP 7【雞腿肉串燒】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

串起鮮嫩的無骨雞腿肉，塗上特選進口燒烤醬，就是一道日本居酒屋的招牌雞肉串！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

利用竹籤插串起的雞腿肉，吃起來既方便又好過癮，售價只要49元！

TOP 6【香酥雞塊】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

嚴選CAS雞肉，再用獨家醬料醃製，無論是微波或者放入烤箱加熱都是酥脆誘人，是一款下午茶和宵夜的好選擇，售價是30元！

TOP 5【iseLect招牌鍋貼】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

就跟現做的鍋貼一樣皮薄酥脆，豬肉內餡鮮甜多汁，隨著咬下的瞬間還要小心肉汁留下！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

金黃的酥脆外皮不僅只是看起來可口，吃起來也真的會讓人忍不住一口接一口！售價30元。

TOP 4【BBQ棒棒腿】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

台灣國產的翅小腿，搭配精製醬汁調味，BBQ的醬汁徹底入味，加熱後香氣逼人，滿室飄香！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

小腿肉鮮嫩至極，一包4入絕對會讓妳只想獨享，捨不得和別人分享(笑)！售價是39元。

TOP 3【鹽酥雞】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

使用去骨雞肉，帶著微蒜的香味，就算不沾醬汁不撒粉吃起來也非常夠味！鮮嫩又保有鮮甜肉汁的鹹酥雞肉，是半夜嘴饞的好夥伴！售價30元。

TOP 2【辣味炸雞球】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

常在美食討論版上有名的辣味炸雞球，精選國產雞肉，吃起來口感紮實，香辣爽口，網友們甚至表示比連鎖炸雞店販售的還好吃，吃完懷念意猶未盡，一份的售價是30元，絕對是囤貨的首選啊！

TOP 1【韓式風味炸雞】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

一上市就被網友推爆的韓式風味炸雞毫不意外的位居這次清單的榜首！使用進口韓式辣醬調味，不單只是風味道地，調味中帶點甜，比起外面店家賣的味道毫不遜色。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

鹹甜滋味搭配提味的白芝麻，無論是口感或是味道都很到位，售價卻只要39元，也難怪常常看到架上總是空的啊！

延伸閱讀：

神級單品全面實測：最強瘦身飲品『5款便利商店豆漿』蛋白質、熱量、口感居然差這麼多！

外食女必學！『便利商店不挨餓瘦身法』史上最省力、不費神週減-3kg↑

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 7-11, 超商, 冷凍食物
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳 絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張 快把阿嬤的針織背心翻出來！泫雅、Jennie都穿　超模貝拉一招完勝 10張可愛插畫道破生活哲理「沒有誰是天生帶刺，就連玫瑰也一樣」 迪士尼達菲熊「歡樂魔法瓶」超夢幻！客製化組合出屬於你的吊飾 戴口罩也不會掉妝的素顏霜1620元→850元！5.2折輕鬆入手 「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面