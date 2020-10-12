超商「冷凍美食」TOP10不輸外賣口感　宵夜直衝巷口就吃得到

現代人越來越懶得下廚，只是嘴饞或是半夜肚子餓的時候，比起叫外送，還不如直衝巷口小7更方便有效率！走到熟食區品項五花八門，有沒有發現7-ELEVEN冷凍櫃的品項也超豐富的呢？這次特別整理出小7最熱銷的冷凍美食TOP10，有些或許妳已經吃過，有些或許是妳過去忽略的隱藏版美食唷！

TOP 10【7-select高麗菜豬肉水餃】

一包8入的冷凍水餃，屬於輕食的份量，但是吃起來卻是毫不遜色於水餃專賣店出品的品質。使用豬後腿肉搭配鮮甜高麗菜，餃皮Q彈滑嫩，很容易一不小心就全部吃光！

高麗菜豬肉水餃的售價是一包30元，真的是實惠到想大買好幾包啊！

TOP 9【紐奧良風味雞翅】

道地的美式風味，運用特調醬汁燒烤，微波後散發出的誘人香味讓人食指大動！鹹香的醬汁配上滑嫩的雞肉，不用特地走入昂貴的美式餐廳花個好幾百塊就能吃到，CP值爆表！售價也是30元。

TOP 8【和風唐揚雞】

嚴選國產的優質雞肉，裹上日本直輸炸粉，儼然就是一道日本人家中常做的炸雞家常料理。雞肉鮮嫩多汁，加熱後的外皮依舊香氣濃厚並帶著酥脆，售價是42元。

TOP 7【雞腿肉串燒】

串起鮮嫩的無骨雞腿肉，塗上特選進口燒烤醬，就是一道日本居酒屋的招牌雞肉串！

利用竹籤插串起的雞腿肉，吃起來既方便又好過癮，售價只要49元！

TOP 6【香酥雞塊】

嚴選CAS雞肉，再用獨家醬料醃製，無論是微波或者放入烤箱加熱都是酥脆誘人，是一款下午茶和宵夜的好選擇，售價是30元！

TOP 5【iseLect招牌鍋貼】

就跟現做的鍋貼一樣皮薄酥脆，豬肉內餡鮮甜多汁，隨著咬下的瞬間還要小心肉汁留下！

金黃的酥脆外皮不僅只是看起來可口，吃起來也真的會讓人忍不住一口接一口！售價30元。

TOP 4【BBQ棒棒腿】

台灣國產的翅小腿，搭配精製醬汁調味，BBQ的醬汁徹底入味，加熱後香氣逼人，滿室飄香！

小腿肉鮮嫩至極，一包4入絕對會讓妳只想獨享，捨不得和別人分享(笑)！售價是39元。

TOP 3【鹽酥雞】

使用去骨雞肉，帶著微蒜的香味，就算不沾醬汁不撒粉吃起來也非常夠味！鮮嫩又保有鮮甜肉汁的鹹酥雞肉，是半夜嘴饞的好夥伴！售價30元。

TOP 2【辣味炸雞球】

常在美食討論版上有名的辣味炸雞球，精選國產雞肉，吃起來口感紮實，香辣爽口，網友們甚至表示比連鎖炸雞店販售的還好吃，吃完懷念意猶未盡，一份的售價是30元，絕對是囤貨的首選啊！

TOP 1【韓式風味炸雞】

一上市就被網友推爆的韓式風味炸雞毫不意外的位居這次清單的榜首！使用進口韓式辣醬調味，不單只是風味道地，調味中帶點甜，比起外面店家賣的味道毫不遜色。

鹹甜滋味搭配提味的白芝麻，無論是口感或是味道都很到位，售價卻只要39元，也難怪常常看到架上總是空的啊！

延伸閱讀：

神級單品全面實測：最強瘦身飲品『5款便利商店豆漿』蛋白質、熱量、口感居然差這麼多！

外食女必學！『便利商店不挨餓瘦身法』史上最省力、不費神週減-3kg↑