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秋天當個無害「鹽系女孩」　質感米灰色穿搭直接擁有好人緣

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

鹽系女孩擁有無害的魅力，純淨的清新感不分男女都會想要親近，想要成為鹽系女孩嗎？搭編來教你運用「米灰色系」單品搭出 4 種理想的鹽系感，在即將到來的秋天裡，擁有清新脫俗的魅力，耐看氣質能夠讓人越看越喜歡！

/ look 1

適合想要慵懶的休閒穿搭，以棉質素色上衣為主要視覺單品，米灰色襯托出白皙膚色，想要完美散發鹽系純淨的清新感，下半身單品顏色上的選擇淺色系才能有所呼應，最後搭配格紋漁夫帽點綴，讓清新味道裡多些可愛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ look 2

非常適合優雅知性感的米灰色，適合涼爽秋天的透膚襯衫，搭配舒適卻不失正式感的雪紡寬褲，隨意盤起頭髮露出頸部，從頭到腳柔和的線條打造舉手投足都展現優雅的氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ look 3

每個人都能夠駕馭的簡約穿搭，直紋貼身短版外套，內搭背心就能夠輕鬆變化出第二種視覺，沒有花俏的配色，純素視覺想要增加亮點可以在鞋子下功夫，在清新感裡添加不同的味道。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ look 4

翻領外套中性魅力，短版俐落長板率性，選擇米灰色單品能夠降低中性風格的距離感，如果想要在中性風格裡增添不同魅力，可以選擇亮色系內搭，亮度提高可愛感增加，能夠讓率性俐落風更好親近。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

想要擁有好人緣可以先從穿搭開始改變，運用無害感米灰色單品變化穿搭，成為鹽系女孩散發不分男女都會喜歡的清新感，讓每一個人都能夠不由自主的喜歡妳！

文字編輯：Dora

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 鹽系女孩, 米灰色
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