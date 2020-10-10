用新手帳本迎接2021！手繪塗鴉、「留白」內頁　8個好用款必收

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自prtimes.jp

2020年轉眼間也進入倒數幾個月，在即將邁入2021年的同時，也該尋找一本陪伴你度過未來一年的手帳本。這裡特別精選8本超好用手帳本，不管你喜歡可愛風格、插畫圖案，或是想要講究功能的類型，都能找到你的命定款，讓你在新的一年好好計畫生活。

1. MOLESKINE 2021 直式週記

這款筆記本是素色、硬殼設計，造型簡約有質感，封面還提供客製化的燙金服務，有貓、狗等五款可愛插畫，和「我有你時間怎樣都可愛」、「這世界擁有你是這世界的幸運」…暖心句子可以選擇，手帳本寫了專屬的金句更能激勵自己。

▲MOLESKINE 2021直式週記12M硬殼NT$ 716。

2. whw-chalkboy 2021 手繪塗鴉手帳

喜歡手繪塗鴉風格的話，這系列手帳本是與知名日本手繪藝術家CHALKBOY合作設計，封面的字體、圖案在文青風中加了童趣，就連內頁也精心設計，想要美美的寫下計畫就選它。

▲whw-chalkboy 2021 手繪塗鴉手帳NT$ 380。

3. AIUEO 2021 Play 手帳+手帳標籤貼紙

日本手帳品牌AIUEO則是使用生動、鮮豔的塗鴉圖案，還附上超萌的標籤小貼紙，在記錄日常瑣事時可以搭配使用，讓你的手帳本充滿繽紛色彩，手帳控看了絕對超心動。

▲ AIUEO 2021 Play 手帳+手帳標籤貼紙兩款NT$ 990。

4. Macaron TOE 馬卡龍腳趾 2021 手帳套組

不只日本有可愛的手帳本，台灣設計品牌「馬卡龍腳趾」推出的手帳套組非常豐富，包含了手帳本、貼紙組和收納袋，這系列的恐龍、動物插畫看起來好療癒，內頁設計很活潑，可以自由的揮灑、書寫。

▲Macaron TOE 馬卡龍腳趾 2021 手帳套組NT$ 938。

5. Hello Studio你好工作室 2021 小狐狸手帳

台灣品牌「你好工作室」推出的手繪小狐狸系列讓人少女心噴發，清新可愛的配色、插圖很有童話書的感覺，特殊的雙封面設計搭配刺繡書籤繩非常精美，用它來記錄生活，一定天天都有好心情。

▲Hello Studio你好工作室 2021 小狐狸手帳NT$ 480。

6. Take a Note 2021 REGULAR時效日誌

比起封面圖案，比較在乎筆記本功能的話，可以看看Take a Note的時效日誌，封面是靜謐的「濃藍」，內頁獨創直式二日一頁時間軸和橫式迷你週計畫表，讓你專業管理時間，完成所有計畫。

▲Take a Note 2021 REGULAR時效日誌NT$ 590。

7. MIDORI 2021 NOTEBOOK手帳日記

手帳本制式化的格式有時反而不好書寫，日本老字號文具品牌MIDORI就推出極簡風質感手帳，使用「留白」設計，讓你能自己依習慣、喜好書寫，不再綁手綁腳，能自由靈活的運用內頁空間。

▲MIDORI 2021 NOTEBOOK手帳日記NT$ 320。

8. TETEFU手帳

日本TETEFU手帳本設計超有巧思，居然可以對折再對折，從攤開來的A4大小，折成迷你的A6尺寸，對於常帶小包包出門的女生來說是一大福音，這樣就不用怕手帳本太佔空間啦！

▲TETEFU手帳本售價2,950日圓（約台幣797元）。

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