LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LOUIS VUITTON儼然已經成為當今精品包海中的強勢霸主，每款新包還來不及上架、就已經被品牌VIP一搶而空，如果夠幸運，才有機會在店鋪上一窺包款本尊姿態，而在2020下半場品牌包款銷量更是有增無減，如果夠喜歡、不立刻掏出信用卡買單，下一秒可能就跟包款永生擦肩而過！整理了LV近期詢問度超高的『迷你小黑包』TOP3，通通都是買單爆款、絕對值得入手珍藏！

Bag 01：VANITY PM，NT$101,000

還記得之前以品牌經典Monogram與Monogram Reverse帆布相互拼接的小化妝箱包，一推出就造成轟動，雖然為小包尺寸卻非常能裝的輪廓造型討喜又迷人，本季更重磅推出皮革材質的進階款式，以金色配件與黑色Monogram加乘出簡約又俐落的率性印象，可以手提、肩揹、斜揹足以應付各種場合需求。

Bag 02：NEW WAVE MULTI-POCHETTE，NT$79,000

以LOUIS VUITTON十分受到歡迎的New Wave系列延伸出的包型，質感溫潤的小牛皮質讓包款耐用度更無可挑剔，寬肩揹帶跟金屬鏈帶讓包型輪廓充滿注目點，可拆卸式的圓形零錢包除了具實用功能、也讓包款成為為造型巧妙妝點的強勢配件，入手一咖包就能演繹多種迷人風格。

包身雖然尺寸精巧、卻一樣能裝進日常所需物品，這款包更是這一季超熱賣的強勢爆款，才開賣沒幾天櫃上就只剩一顆現貨，若對NEW WAVE系列圖紋情有獨鍾，這顆絕對值得到櫃上結帳帶回家！

Bag 03：TWIST WOC，NT$64,000

而在2020年成為櫃上銷量炸子雞的TWIST，以獨特洗鍊的LOGO轉扣設計，成為都會女子們心目中最值得投資的百搭款式，耐磨Epi皮革是包款系列之中十分容易照顧的材質，一年三百六十五天通通帶出門、也不擔心弄髒會心疼。

這款除了配有鏈帶可以肩揹之外、包身背面還有一個可以繫上腰帶的設計，所以除了肩揹也能將包款直接揹在腰間，以WOC長夾包型輪廓設計，所以包款夾層非常豐富、手機、鑰匙、唇膏通通都能輕鬆帶出門，絕對是一款百看不膩眼的必投資款式。

2020下半新爆款清單！LV詢問度NO.1『迷你小黑包』TOP3，這幾咖光是在櫃上見到它們就超難得，只要遇到有貨、不先結帳絕對會後悔！

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