手指餅乾、搞怪甜甜圈、惡魔之眼好有Fu　20元起過萬聖節無負擔

記者蔡惠如／綜合報導

過完中秋節、雙十節之後，最有Fu的節慶莫過於萬聖節了，想掌握過節氣氛不需費心打扮，幾個點心準備上桌就很有感，IKEA、Mister Donut與85度C都針對西洋鬼節，推出份量小且易食的小點心，不但節慶氣氛滿滿，也不會對胃造成負擔，想好好過節一點都不困難。

IKEA巫婆手指 售價20元

IKEA特別推出外觀擬真的應景小點「巫婆手指餅乾」，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成，口感酥脆、外觀獵奇超應景，10月底前在美食小站限定販售，「單支」售價20元，而IKEA卡友於10／14前，全台消費單筆滿5,000元，可獲500元滿額抵用券。

▲（左）惡魔之眼；（右）夜金沙。（圖／85度Ｃ提供）

85度C惡魔之眼 售價62元

迎接西洋萬聖節，85度Ｃ以嘉年華會主題推出3款應景的萬聖節蛋糕，包括6吋黑夜精靈蛋糕，針對不想吃太多甜食的族群，還有夜金沙和惡魔之眼切片小蛋糕可選擇，售價從62元至420元不等，10／8正式開賣。

Mister Donut 怪北鼻 售價55元

Mister Donut 以新奇搞怪為開發概念，即起推出2款「怪北鼻」甜甜圈，以蓬鬆酵母為基底，分別沾裹粉嫩配色的巧克力沾醬，包括「蘇打風味」與「綠茶風味」，搭佩手繪表情，有點搞怪好玩的興味，10／11前推出甜甜圈買三送一限時優惠，活動期間任選4個甜甜圈或點心，含兩款指定商品，其中一款免費。