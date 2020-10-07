跟著買不踩雷！屈臣氏2020上半年「醫美熱賣排行榜」公開

▲越來越多人喜愛使用醫美級保養品。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

內在壓力加上外在環境汙染影響，肌膚耐受性越來越低，根據調查有六成女性認為自己是敏感肌膚，進而尋求醫美級保養品，為了讓消費者精準下手，屈臣氏公布2020年上半年度醫美品牌排行榜，跟著下手就沒錯！

▲能幫助微煥膚的杏仁酸系列最受歡迎。

第1名 DR.WU

台灣的醫美品牌DR.WU主打高效能、低敏感兩大特色，針對台灣膚質推出多款保養商品，標榜以最簡單有效的方式，創造最完美無瑕的肌膚。其中DR.WU的杏仁酸系列最為出名，是痘痘和暗沉肌膚的救星，若是想入手一瓶高效低敏保養品，很推薦玻尿酸和杏仁酸系列。

▲玻尿酸原液價格下殺，優惠超有感。

第2名 Neogence

同樣也是MIT的霓淨思，在開架貨架上絕對是媲美國際大牌的厲害角色，更是許多小資女的最愛，霓淨思的面膜一直是許多台灣女生的愛用品，適合敏感膚質使用，其中暢銷的玻尿酸保濕原液，含有超高濃度雙分子玻尿酸，可以長時間維持高含水量，在屈臣氏更是常常賣到缺貨。

▲Curel有許多死忠粉絲，其中保濕乳液備受好評。

第3名 Curel

來自日本的Curel，是針對乾燥敏感性肌膚開發的藥用保養品牌，在網路上累積了許多好口碑，更有許多人會跑到日本特地囤貨，其中保濕系列質地滋潤卻清爽不黏膩，容易被肌膚吸收，還有卸妝系列更是溫和卸除殘妝，不給肌膚多於負擔。

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