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LINE新功能超實用！個人檔案竟能連IG帳號　加上貼圖裝飾更有趣

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大家有發現LINE的10.13.0以後的版本在「個人檔案」做了一個很可愛的升級嗎？現在新增了裝飾功能，能讓每個人為自己的個人畫面打造出專屬的風格。而這些裝飾當中還包括了可以放上自己設在其他社群軟體上的連結，也就是說，能讓LINE好友們輕鬆透過個人檔案連到妳的IG、FB、YT、TWITTER帳號，實際操作下來很有趣，推薦大家一起來試試！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

從LINE主頁點入自己的名字，就會進入個人檔案。如果妳還有記憶的話，和之前的版本相比，個人檔案變成了全版模式，而且在左邊新增了這次要介紹的裝飾功能。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

點入「裝飾」，裡面細分為主題、貼圖、社群、計日器、相框、還有文字等功能。主題裡有5款背景風格可供挑選！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

點入貼圖，出現的是使用者自行購入的貼圖，也就是說妳所購入的心愛貼圖不僅只能用在和朋友的對話裡，也能裝飾在自己的個人檔案喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

接下來要介紹的部分是編輯個人覺得最有趣的新功能！點入計日器，可以為特殊活動或節日紀錄倒數天數或經過天數。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

選擇相框，將手機相簿裡的照片編輯進去，可以很自然地裝飾在頁面上。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

點入社群，可以綁定個人的IG、FB、YT、TWITTER連結，而且能隨意的拼貼在自己的頁面，呈現起來很活潑有趣！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

最後是文字的部分，雖然是公版，但是設計都很簡潔時尚，想要下標題或是寫短文都有合適的版型能夠選擇唷！

以上幾個功能是不是很有趣呢？趕快一起來設計看看吧！

延伸閱讀：

LINE超便利功能再更新！4個初發表就被推爆的「超省時」神技巧、快開始搶先使用！

電腦版LINE竟有這些隱藏功能！爆實用「5個超神密技」客製視訊背景、字體套用，聊天辦公就靠這幾招！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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