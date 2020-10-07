康寧嚕嚕米餐盤奇幻寂靜　niko and…聯名王子麵嚐復古台味

▲居家秋冬聯名商品。（圖／康寧餐具、niko and...提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

聯名風潮流行數年，此波趨勢還未平息，適逢秋冬居家換季潮，居家通路與品牌也推一波搶民眾荷包，美國康寧餐具今年與芬蘭知名插畫嚕嚕米合作，用白色為底色，用可愛的姿態勾勒出奇幻童心，在秋冬廚房帶出一絲可愛味，日本niko and…則與台灣老牌零嘴王子麵合作，推出一系列商品，重新襲來的復古風夾帶潮味，嚼起來別有一番新味。

來自芬蘭的卡通MOOMIN並非河馬，而是森林生物「姆明」，童趣粉嫩的色彩，成為無數大小孩的童心之所，在四季分明風景優美的姆明，康寧餐具推出MOOMIN 75周年限定餐盤、餐碗及保鮮盒等商品，除了姆明、姆明爸爸及媽媽、一起冒險的好友小美、吸吸、史力奇，以及身形似蘑菇的樹精，也成為本波聯名商品的主角。

圖案設計都是以他們織毛衣、採水果、釣魚、野餐、吃下午茶、採花等一般日常為主，看了超級療癒，並於百貨周年慶期間，推出10組包括不同尺寸及大小的圓盤、深盤、分隔盤、中碗、拉麵碗、沙拉碗、保鮮盒等2件搭配套組，原價980元至1,410元，特價499元至699元。

日本知名風格編集品牌niko and …在台3週年，也與在台50年歷史的台灣速食麵品牌王子麵聯名合作，將王子麵的經典形象改造成新復古潮流風格，總計16款商品包含雜貨以及服飾，如托特包、筆記本、筆袋、鑰匙圈、化妝包，甚至是經典商品摺疊置物籃都有，服飾則有長袖T、小王子LOGO棒球帽等，將兩款LOGO結合玩出新潮味，於10／8限量開賣。