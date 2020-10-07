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ØZI在CK ONE萬花筒裡耍帥　談「媽媽內褲」驚嚇滿點直呼：好可怕

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▲ØZI今日出席CK ONE秋冬新裝發表，談「內褲話題」驚嚇反應笑翻現場。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

歌手ØZI今（7日）出席CK ONE快閃店活動，在特別設置的萬花筒打卡點前自在擺拍，看來已相當熟悉時尚場合，提到對Calvin Klein（簡稱CK）的第一印象，直覺反應就是「內褲」，自己非常喜歡，而問及媽媽（葉璦菱）是否也是CK內褲忠實者，他崩潰直呼：「喔這我非常不想知道！」完全無法想像畫面，不斷重複：「好可怕！」激烈大反應讓全場笑翻。

▲Ozi CK ONE快閃店。（圖／品牌提供）

▲Ozi CK ONE快閃店。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein Jeans於10／6～10 ／22期間在台北101 B1舉辦CK ONE限時快閃店。（圖／品牌提供）

ØZI今日穿上CK ONE秋冬新裝系列印花T恤與牛仔褲一身休閒現身，Calvin Klein Jeans於10／6～10 ／22期間在台北101 B1舉辦CK ONE限時快閃店，鏡面萬花筒裝置打卡點為本次快閃店最大特色，運用品牌秋冬設計元素呈現萬花筒瞬息萬變的圖形，ØZI今天也率先體驗了一番。CK的服裝以帥氣工裝、丹寧單品為主，ØZI表示：「這都是我平常的穿搭，我這兩年以來的穿搭主要就是工裝跟丹寧。」因為本身非常喜歡搖滾，所以在今天的造型裡也特別加上了自己的銀飾做搭配，十分帥氣有型。

▲Ozi CK ONE快閃店。（圖／品牌提供）

▲來萬花筒打卡點拍照還能獲得CK ONE特色貼紙。（圖／品牌提供）

提到對於CK ONE的第一印象，ØZI認為大概就是「內褲」，且剛好今天來出席品牌活動穿的正是CK內褲，不過礙於鏡頭就不好意思露了，目前對於身材還不夠滿意，如果要拍內褲廣告的話可能要再練一下，但他也搞笑回應：「如果是跟泫雅的話OK啊，現在拍。」

而被問及媽媽該不會也都是穿CK內褲？ØZI馬上倒抽一口氣：「喔，這我非常不想知道！我不知道我也不想知道。」想到和媽媽一起穿「母子內褲」裝，就讓他驚嚇喊：「好可怕！」內褲話題還未結束，「如果是和媽媽一起拍內褲廣告呢？」聽到這個情境題ØZI直接崩潰：「太可怕了！」就算是身為專業攝影師的爸爸掌鏡也不要，哭笑不得說道：「為什麼不給我泫雅就好了，幫我許願。」激動的反應讓現場笑聲不斷。

▲Ozi CK ONE快閃店。（圖／品牌提供）

▲ØZI對CK的第一印象就是「內褲」。（圖／品牌提供）

CK ONE為Calvin Klein Jeans品牌裡最知名的系列之一，除了大家較為熟知的香水、內衣之外，其實也有包含服裝單品，今年秋冬CK ONE以「I Love Everyone of Me（愛每個不同的自己）」為主題，推出男、女裝以及中性款式，包括T恤、帽T、工裝外套、帽款以及包包配件，整體色系運用經典黑、白與螢光綠的搭配貫穿，加上些許印花和搶眼的巨大LOGO點綴，帶出強烈街頭潮流感。

▲CK ONE秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲CK ONE短板白底黑字T恤，NT＄2,480、螢光綠色領口小LOGO T恤，NT＄2,280。（圖／記者王則絲攝）

▲CK ONE秋冬。（圖／品牌提供）

▲螢光綠色巨大LOGO T恤，NT＄2,280、ØZI今天身上搭配的螢光綠色工裝襯衫，NT＄4,680。（圖／品牌提供）

▲CK ONE秋冬。（圖／品牌提供）

▲CK ONE秋冬。（圖／品牌提供）

▲CK ONE LOGO帽T，NT＄4,980。

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關鍵字：

ØZI, Ozi, CK, Calvin Klein, CK ONE, 內褲, 丹寧, 工裝, 快閃店, 萬花筒
fashion.net

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