「皮卡丘軟糖」酷炫黑包裝再出擊！超強新口味讓味蕾感受十萬伏特

編輯／Emily 圖／翻攝自pk-mn.com、twitter@kanro_pure、bandai.co.jp

《精靈寶可夢》主角皮卡丘擁有大批粉絲，每次推出周邊聯名商品，總讓大家荷包失守。先前皮卡丘才與日本知名的「Pure」軟糖合作，推出萌翻天的造型軟糖與限定包裝，因為大受好評共推出了兩個系列，現在居然又要推出第三彈啦！究竟又會有什麼新包裝，讓人超級期待。

讓我們先來回顧之前推出的「Pure」皮卡丘軟糖，第一版的皮卡丘造型軟糖是黃色，外包裝以綠色為底，上面有一隻超大皮卡丘，共有四種不同表情。第二版則配合夏天，加了扶桑花、墨鏡等元素，包裝變成超多隻皮卡丘塞滿畫面，軟糖本身還彷彿曬黑了一樣，變成咖啡色。

這次即將推出的第三彈皮卡丘軟糖，包裝以酷炫的黑色為底，配上黃色的霓光字體，讓人感受到皮卡丘的十萬伏特電力，圖案有單隻皮卡丘，也有很多隻聚在一起，每一款表情都Q到讓人融化，裡面的軟糖變回黃色，口味竟然是「超酸檸檬」！目前預計10月下旬會在日本開賣。

與卡通人物合作的點心總是讓人沒有抵抗力，日本Bandai公司的「食べマス」系列常推出卡通造型的和菓子，這次就與角落小夥伴合作，配合萬聖節推出新品，這系列的角落小夥伴穿上南瓜、帽子…萬聖節道具後萌度加倍，讓人更想吃，白熊是牛奶口味、企鵝是楓糖口味、貓咪是南瓜布丁口味、恐龍是卡士達口味。這系列10月6日在日本開賣，一個售價398日圓（約台幣107元）。

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