2020最熱賣醫美保養品排行！美白勝過保濕搶第一　斑點、暗沈最惱人

▲屈臣氏公布今年醫美保養品銷售排行，意外揭露以往最多人在意的「保濕」被「美白」功效取代。（圖／翻攝IG @aoihamada、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

隨著生活作息變遷和環境污染日益嚴重，不少人肌膚常處於敏弱狀態，也因此越來越多人為了尋求溫和有效的護膚，開始選擇醫美級保養品。知名藥妝通路屈臣氏近日就公布了2020年醫美保養品熱銷排行榜，除了有醫美品牌人氣排行，最熱賣冠軍也由美白產品拿下，顯示出以往最多人在意的保養功效「保濕」被「美白」取代，快來看看以下人氣口碑兼具的醫美保養品你少了幾個。

Top 1：美白



台灣女生對於白皙肌膚依舊充滿憧憬，尤其炎炎夏日到處趴趴走，膚色難免會曬黑幾階，改善膚色黯沉的美白產品更是不少女性一年四季都必備的保養好夥伴。想要恢復透亮無瑕的仙女肌，選擇清爽不黏膩的美白面膜，或針對局部斑點使用精華加強保養，就能輕鬆解決膚色不均的困擾。

▲京城之霜 超激光束美白安瓶，14入，NT$1,520；DR.WU潤透光美白精華液，35ml，NT$1,800；德美醫研 美白C亮白淡斑精華，25g，NT$1,100。

Top 2：保濕



保濕是保養最基本最重要的工作，無論是何種膚質的人都需要做好保濕基本功，因此以保濕功效為主的產品一直是屈臣氏熱銷王，尤其換季之時可選擇好吸收、鎖水又不會過度油膩的產品，幫助肌膚維持水嫩。

▲AHC 瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，30ml，NT$1,000；SKIN Advanced 白金舒潤水漾柔膚水凝露，NT$750；Dr.Satin 魚子高水感保濕奇蹟乳，120g，NT$1,380。

Top 3：抗老撫紋



許多人以為抗老是熟女或上了年紀才要煩惱的問題，但等到細紋鬆弛等問題找上門時已經來不及了！25歲開始就是膚況的分水嶺，愛美的女性這時就要努力打好基礎，選用含有有效對抗肌膚老化成分的精華或抗皺安瓶等提升肌膚彈性，為肌膚注入水分，讓臉部肌膚回歸透亮光采。

▲京城之霜 雙激活妍滋養雪露，120ml，NT$2,400；DR WU超逆齡多肽抗皺安瓶，7PCS*1.5ml，NT$1,300；理膚寶水 C10肌光活膚精華，30ml，NT$1,680。

►跟著買不踩雷！屈臣氏2020上半年「醫美熱賣排行榜」公開



►化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要



►韓妞人人必備的「神級B5精華」登台！超強保濕力每6秒賣出一罐