皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來

▲凱特王妃的妝髮，都讓人找不到缺點。（圖／翻攝自IG/kensingtonroyal）

編輯 / Lily

凱特王妃每回現身，舉手投足盡是完美，妝髮更是會被放大檢視，而她完美的秀髮推手正是Daniel Galvin Jr.，為何她的秀髮總是閃閃發亮，一起聽聽英國皇室專屬髮型師怎麼說！

挑選不傷頭皮洗髮精

有健康的頭皮，才會有健康的頭髮，有時為了要把頭髮洗乾淨，選擇清潔效果過強的洗髮精，雖然洗去了油脂，但也改變了頭皮的酸鹼值。建議挑選溫和洗髮精，能幫助維持頭皮酸鹼值才是第一要件。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 下午 2:00 張貼

「頭髮排毒」很重要

髮型師分享，王妃重要場合出席前一天，她都會特製排毒配方，幫助清除髮絲髒污，使秀髮恢復原本的顏色和光澤，這個排毒配方有點類似深度護髮效果，操作方式很簡單，使用維他命C粉、蘋果醋、維他命E油、椰子油在熱水混合。

先梳髮尾、再梳髮根

通常髮絲會越靠近髮尾越細，有時梳頭太過用力，榮自導致髮絲斷裂，建議要倒著梳，先梳髮絲再梳髮根，這樣照樣能把頭髮梳開又不傷髮，髮型師特別提醒若髮絲糾結，使用寬齒梳最適合，太密的梳子容易傷害髮絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 3:42 張貼

免沖洗髮膜立大功

坊間許多髮膜備受推崇，王妃有時行程忙碌時，髮型師也會幫她邊做造型，邊在髮尾上髮膜，這個方式能省下不少時間，而且能為乾荒髮尾瞬間增加光澤，看起來就像剛洗完頭一樣。

和熱風保持安全距離

凱特王妃的完美捲度，得靠熱風吹整來幫忙，為了不傷王妃髮質，髮型師吹整前會先抹抗熱產品，吹風機的吹頭和髮絲也要保持適當距離，才能幫助養出健康髮絲。

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