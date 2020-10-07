巴黎時裝周／LV特效綠幕變包包、蓬蓬雪靴超可愛！集團少奶奶現身支持

記者王蓁蓁 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2021春夏女裝系列，壓軸為巴黎時裝周畫下完美句點，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere運用現代科技玩出擅長的「時空穿梭」概念，秀場作為投影的綠幕也呼應大秀開始前，IG上手袋預告照的綠色背景，服飾以寬鬆、硬挺的剪裁、以及標語T恤貫穿，帶出「消除性別界線」的核心主題，雪靴、木屐般的高跟鞋等配件也很吸睛。這場秀的規模比以往小，但仍有嘉賓撐場，剛過門不久、正式成為LVMH集團少奶奶的Natalia Vodianova也是其一。

▲秀場有古典的欄杆、全綠的背景。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲標語服裝在系列中非常搶眼。

一開場就以大面積的街頭印花標語T恤，以及中性褲裝登場，中間穿插寬鬆的皮質短版上衣、落肩卯釘皮外套，穿插幾名雌雄莫辨的女模特兒，舒適鬆垮的線條呈現女性自信時髦的樣貌 ; 扣緊「時空穿梭」的概念，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere從過往文化取材，鎖鏈、皮革、亮片、浮誇墊肩 ， 也利用鮮豔的綠、橘、藍色調做出拼接對比，將80年代復古感表達得淋漓盡致。

▲開場第一套服裝，標語、中性設計讓人很有感。

▲全場以寬鬆、硬挺的剪裁、以及標語T恤貫穿，呼應創意總監Nicolas Ghesquiere想傳達的「消除性別界線」。（圖 / 品牌提供）

最惹人注目的不外乎是此次的配件，包包在配色上注入了耳目一新的螢光綠、銀等前衛色系，LV老花也一改過往只有滿版的方式，簡單將四種圖案呈現在包款上，或是改變材質、呈現手法 ; 增加了街頭歷史感的LV字樣鎖扣，以及個性的粗鎖鍊，裝飾在同樣擁有復古輪廓的平行四邊形手拿包、鏈帶包上，讓包款優雅堅毅又實用。

▲此次包款注入前衛的螢光綠、銀等配色，重新解構LV老花的配置與呈現方式 ; 增加LV字樣鎖扣、粗鎖鏈元素裝飾在復古輪廓的平行四邊形手拿包、鏈帶包等。（圖 / 品牌提供）

包款的另外亮點，是一只具有科技未來感的硬殼老花包包，銀色鏡面反射著周遭燈光、色調，炫目的霓虹光更有種的時空穿越的超現實感 ; 火了好幾季的IT Bag三合一老花包款，此次的輪廓添加了幾分柔和，蓬鬆療癒的樣貌，格外迷人。

▲具有科技未來感的硬殼老花包包與改版的三合一IT Bag，也是本季亮點之一。



在LOUIS VUITTON 2021春夏女裝系列也可以看見Papped fashion 持續延燒，療癒的「蓬蓬」輪廓、加厚飽滿的鞋底、鞋跟，鞋頭微翹的船型外表，令網友們不禁聯想到：「荷蘭木屐鞋？」流暢率性的線條遊走在前衛與復古美學之間 ; 同樣的蓬鬆，引人注目的短靴則是直接將羽絨元素注入，內裡巧克力夾心餅乾配色般的老花巧思，增加短靴細節。

▲Papped 高跟鞋、羽絨短靴也成本季配件焦點。（圖 / 品牌提供）



因為疫情讓大秀的規模變小，嘉賓也變少，可以看見愛情長跑11年，最近正式嫁入LVMH集團的俄羅斯超模Natalia Vodianova，第一次以LVMH集團少奶奶身份出席LOUIS VUITTON大秀現場看秀。

▲俄羅斯超模Natalia Vodianova首次以LVMH集團少奶奶出席大秀。