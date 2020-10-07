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瘦子霸氣護女友：支持她是該做的　穿花襯衫站台愛牌ALLSAINTS

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▲瘦子E.SO公開型男皮衣穿搭術。（影／記者 鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

東倫敦時尚品牌ALLSAINTS於今（7日） 舉辦皮衣盛典，請到《頑童MJ116》成員瘦子E.SO穿著招牌皮衣配花襯衫亮相，瘦子自稱衣櫃裡每件皮衣都是ALLSAINTS的，可見喜愛程度，而日前被媒體拍到女友的真面目，瘦子更是不閃躲大方護愛，「身為另一半就是要支持她。」

▲E.SO瘦子出席AllSaints ALL-TIME 皮衣慶典。（圖／記者林敬旻攝）

▲E.SO瘦子出席AllSaints ALL-TIME 皮衣慶典。（圖／記者林敬旻攝）

▲瘦子以皮衣搭配花襯衫招牌造型亮相ALLSAINTS，坦言家中皮衣每件都出自品牌。（圖／記者林敬旻攝）

歌手瘦子成為台灣型男代表，今晚以一身黑色皮衣搭配花襯衫登場，皮衣以短翻領設計搭配不對稱拉錬頗具巧思，他表示：「真的不是拍馬屁，我的皮衣每件都是ALLSAINTS的。」剛開場就虧品牌太晚才找他站台，瘦子透露私下就喜歡收藏皮衣，因為耐穿又可以輕鬆搭配，數量大約落在4、5件，不過每件的樣子都長得差不多，他笑稱：「我的衣服都喜歡買很像的，然後皮衣款式越簡單越好，每次出門抽了就穿走，造型上不容易出錯。」

▲E.SO瘦子出席AllSaints ALL-TIME 皮衣慶典。（圖／記者林敬旻攝）

▲瘦子相當保護女友，認為支持她是應該做的。（圖／記者林敬旻攝）

瘦子掀起全台花襯衫潮流，但是潮與「台」就在一線之隔，對此他忍不住笑場，「我希望大家不要灰心，台是好事，多點自信大家就成功了。」話題一轉，至於日前被媒體拍到女友的真面目，瘦子從頭到尾都相當保護對方，他也直言：「身為另一半就是要支持她，這是該做的，但是也的確不關大家的事。」

▲AllSaints ALL-TIME 皮衣慶典。（圖／記者林敬旻攝）

▲AllSaints ALL-TIME 皮衣慶典。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼allsaints 。（圖／品牌提供）

▲▼allsaints 。（圖／品牌提供）

▲瘦子穿著黑色印花長袖襯衫 ，NT$5,600 ；Brandt黑色皮夾克 NT$21,400 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

品牌秋冬以全新「新波希米亞 The New Bohemians」風格為主題，更以再生紗線、羊毛質料和植物鞣格皮革注入衣著，達到零碳排放，男裝推出了多款印花圖案上衣和特色毛衣，亦有復古版型大格紋的襯衫夾克，簡單設計，卻依然保有英倫風尚的獨特魅力。女裝則有輕盈飄逸卻充滿垂墜感的洋裝，荷葉邊與微透膚的設計，不經意的性感，展現波希米亞極致的浪漫。

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關鍵字：

皮衣, ALLSAINTS, 潮流, 頑童, MJ116, 瘦子, E.SO
fashion.net

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