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日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增

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▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本網友分享「LINE告白秘訣」，成功率大大提高。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

告白是不少人都恐懼的環節，只差最後一步就能墜入愛河了，有許多人會選擇用通訊軟體來表達感情，就算失敗也可以不用擔心臉色一沉，對此日本網友討論出「LINE告白秘訣」，只要遵守下面的教學，成功率就多出一大截！

告白最佳時機是晚上

告白其實是相當靠感覺的事情，答應與否就在一線之間，所以時間點有很大程度的輔助作用，日本網友討論出晚上才是告白的最佳時機，不用擔心被白天的忙碌事項打斷，在一個「不早不晚」大約八九點的時間送出告白訊息，成功率想必也提升許多，所以下次告白前別再一股腦衝勁，先看看時間再送出訊息。

▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

告白切記走心

告白花招日漸增多，其實最重要的還是要走心，再大的排場或許都不如一段真誠的文字，所以告白前一定要再三確認訊息是否能夠走進對方的心裡，千萬不要全篇流水帳，可以是兩人相處的過往點滴、感動的一瞬間，只要表達自己內心最真切的想法，相信對方就能感受到。

▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

貼圖、表情符號都不慎重

為了講求真情實感，就算平常離不開貼圖，這個時機還是要收斂一些，因為貼圖和表情符號在對話中都隱約流露敷衍的氣息，無論是接受告白或是表達感情，都盡量避免這類嘻嘻哈哈的聊天方式，才能順利走到下一個階段。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 告白, LINE, 日本, 戀人, 情侶
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