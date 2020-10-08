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風・Luxury／史努比錶上漫遊超萌　歐米茄未限量引搶購潮

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▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，315,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周討論度最高的新錶，非歐米茄第三代史努比錶莫屬，超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶紀念品牌於1970年獲得美國太空總署頒發的太空人銀史努比獎章，由內而外都大升級，包括面盤改採Ag925銀材質、內載3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，令人驚喜的是錶背史努比還會動，而更大的好消息是未限量！

▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）

▲錶背的史努比在計時功能啟動時會旋轉遨遊，而地球圓盤隨小秒針每分鐘旋轉一周。

雖是未限量，但錶迷已反映深怕搶不到的預期心理，台灣歐米茄專賣店接到熱烈詢問，但目前上市時間仍未定。讓粉絲激動搶錶的原因是新一代史努比錶巧思不少，第一個浮雕史努比圖案出現在9時小秒盤上，穿太空服的模樣與銀史努比獎章的造型一模一樣；第二個出現在呈現月球背面裝飾的錶背上，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周。

▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）

▲史努比在1960年代獲選為美國太空總署的吉祥物，對太空任務有卓越貢獻的個人或團體均可獲頒銀史努比獎章。

為何可愛的史努比會與太空任務沾上邊呢？1960年代，牠獲選為美國太空總署的吉祥物，成為太空飛行任務安全執行的「守護犬」，自1968年以來，凡是太空飛行任務成功做出貢獻的個人或團體，均可獲頒銀史努比獎章。歐米茄於1970年因精準計時，成功拯救阿波羅13安全返回地球，因而獲頒此獎章，品牌分別於2003年發表限量5441只的史努比獎章限量錶，以及2015年紀念NASA「successful failure成功的失敗」45周年發行限量1970只的第二代史努比錶。

▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）

▲2003年歐米茄第一代超霸系列史努比獎章限量錶（左），2015年第二代紀念NASA「successful failure成功的失敗」45周年史努比錶。

想入手前兩代史努比限量錶，只能從二手或拍賣市場挖寶了，而剛發表的第三代未限量，沿襲超霸系列腕錶的經典設計，搭配襯裡浮雕阿波羅13號任務航行軌道的錶帶；此外，機芯大升級，使用同軸擒縱、矽游絲與抗磁零件的3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，高抗磁特色符合今日生活所需。

▲▼ OMEGA歐米茄史努比錶 。（圖／公關照）

▲超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，採用3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 史努比
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