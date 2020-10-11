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絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@tvndrama.official

許多人不相信男女之間「純友誼」的存在，其實不是沒有原因，很多時候雙方當事人在自己都沒注意到的情況下，就已經超過了所謂友誼的底線了，以下6項曖昧舉動，拆開來看可能還好，但是如果全中，就代表你們絕對不只是朋友！

▲純友誼界線。（圖／翻攝自IG@tvn）

＃見對方時會刻意打扮

出門赴約悉心打扮不只是為了想在對方心裡留下好的畫面，許多女孩更認為好好化妝、穿上美美的衣服，是為了讓自己快樂而打扮，所以和對方見面時會特別用心打扮，代表帶有些許愛意的性質，不一定適用於大家身上。

▲純友誼界線。（圖／翻攝自IG@tvn）

＃獨處時會緊張、感覺尷尬

如果內心真的沒有什麼特別的想法，照理來說和沒有好感的人相處久了，是不會感到緊張的，要是每次只要兩個人獨處就覺得很尷尬，擔心自己在對方眼裡表現得不夠好，特別在意對方的一言一行，又止不住心裡的很多幻想，那麼你的想法真的不單純。

＃發生什麼事都第一個想跟對方說

如果你把對方視為「最好的朋友」，而又剛好是異性，那的確有可能什麼事都想和對方分享，但同時這也代表了你比任何人都更信任他，也更依賴、重視他。

▲純友誼界線。（圖／翻攝自IG@tvn）

＃有吃醋的心理

看到對方和別人有比和你更親密的關係，或是對方對待其他人過分熱情，而讓你感覺很不安，心裡不是滋味，害怕自己的地位被搶走。雖然吃醋的心理也可能發生在好朋友之間，但是套用在異性友人身上時，就要更注意自己是否在這份友情裡摻雜別的想法。

▲純友誼界線。（圖／翻攝自IG@tvn）

＃被身邊的朋友誤會

看看這份友情到底是否超越了「純友誼」，有時候還是「旁觀者清」，如果兩個人已經要好到被身邊的朋友誤會在交往，重點是被這樣說心裡還會感到開心，別還傻傻的以為你們還只是朋友。

▲純友誼界線。（圖／翻攝自IG@tvn）

＃容易心動

如果和對方在一起時，動不動就心跳漏一拍，常常感到很心動，另一方面也表示對方可能不斷刻意放電、撩人，對你特別貼心，這樣下去兩個人要繼續堅持「只是朋友」也很難。

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關鍵字：

感情, 男女, 純友誼
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