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披頭散髮顯臉大！「5種特徵女生」頭髮綁起來，顏值翻倍跳

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▲▼「5種女生」頭髮綁起，顏值翻倍跳 。（圖／翻攝自微博）

▲大S和童瑤都是綁髮後更美的女藝人。（圖／翻攝自大S、童瑤微博，以下同）

編輯 / Lily

許多女生都習慣把頭髮放下來，一來顯得自然，二來還能幫助修飾小臉，但是網路卻推翻這個觀念，原來把頭髮綁起來才能突顯五官，讓你變得更漂亮，其中有5種女孩，綁髮後顏值更是高到破表！

▲▼「5種女生」頭髮綁起，顏值翻倍跳 。（圖／翻攝自微博）

#臉型短

短臉的女生常會讓人有寬臉的錯覺，披著頭髮一來不夠清爽，再來容易被淹沒在人群中，將頭髮綁起來，能幫助拉長臉型，記得盡量把額頭露出來才能更加分。

▲▼「5種女生」頭髮綁起，顏值翻倍跳 。（圖／翻攝自微博）

#額頭飽滿

額頭飽滿的女生，請盡量把額頭露出來，如果鼻子也很美，那麼把頭髮全部綁起來更是加分，光是側臉就迷死所有人。

#下半臉不好看

把頭髮綁起來，容易讓人有集中視覺效果，不知不覺就會把重心放在你上半臉，有的女生臉型不夠美， 或是嘴型不好看，就很建議用上半臉吸引視線。

#胖胖臉

許多肉肉臉女生，很怕把頭髮綁起來，總認為這樣很沒安全感，但其實肉臉更該綁髮，當頭髮整個被向上帶，有一種拉提感，更能修飾臉型線條，像是高馬尾或是丸子頭都很適合圓臉女生。

#脖子短

脖子短除了能靠領子修飾，綁髮也能更加分，若是領口沒挑好，再加上讓秀髮自然垂墜遮住領口的話，容易更顯脖子短，脖子一短，臉就顯大，建議把頭髮全部綁起來，露出頸部線條，脖子也能被襯托的更為修長。

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