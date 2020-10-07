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巴黎時裝周／愛馬仕新包「扁扁的」　裸背上衣、皮革小可愛微噴辣

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▲巴黎時裝周，愛馬仕發表2021春夏系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

一如往常的優雅，卻有皮革小可愛、靈感來自「圍裙」的挖背上衣，讓HERMES（愛馬仕）的2021春夏系列吐露出微性感。在巴黎網球俱樂部發表的全新設計中，除了服裝當然還有包款，「扁身」似是重要精神，無論圓弧或方正包型，都扁扁的，顯得隨意又自在。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲平口小可愛搭吊帶褲，成就了愛馬仕式的性感。（圖／品牌提供，以下同）

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲The Mors de Brides包有搶眼的金屬扣。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲Perspective Cavaliere Bag雖然扁，但不忘設計實用的夾層。

愛馬仕挑明了說，春夏女裝是關於重塑的自由，讓服裝猶如第二層肌膚，自然地存在，系列中可見貼身設計貫穿，運用精湛工藝，讓皮革柔軟地包覆著身體，簡單的平口小可愛搭配不同版型的西裝，有些中性態度又有女人味，小可愛外面加上半身用料輕薄的吊帶褲，則讓性感更加乘。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲平口小可愛加上西裝外套，既帥氣又有女人味。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲Hermes愛馬仕 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲挖背設計展現迷人線條。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲同色的襯衫與繭形打褶褲，帶點復古優雅韻味。

挖背上衣從大秀發布預告時，就吸人眼球，只是沒想到靈感是來自讓設計師Nadege Vanhee-Cybulski迷戀的圍裙，裸背線條搭配寬一些的皮裙，或披著長外套，就算只露出腰際，也有若隱若現的魅力，網狀洋裝讓人感受不同的工藝效果，還有永遠受歡迎的絲巾也是服裝要角，雖是春夏反倒用色簡單，以黑白展現出力道。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲圍巾捲在脖子上是不是很實用？

▲Hermes愛馬仕 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲皮衣是愛馬仕的拿手好戲。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲洗鍊的皮革洋裝。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲黑白色的絲巾圖案洗鍊又有力道。

一些小細節總能顯露愛馬仕的幽默可愛，捲起的圍巾變成衣領，是不是太方便了呢？至於包款，端出了圓弧的Perspective Cavaliere Bag，以及方正、開口處有金屬扣的The Mors de Brides，外型都相當簡約洗鍊，隨意地拽在手上，泰然自若，不也正是2021春夏想要傳達的自由。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）

▲袖子的網狀設計、木屐鞋充滿特色。

▲巴黎時裝周愛馬仕Hermes。（圖／品牌提供）
▲耳飾相當搶眼、戒指十分有份量。

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關鍵字：

巴黎時裝周, 2021春夏, 愛馬仕, HERMES
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