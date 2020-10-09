亮・珠寶／5萬入手鑽石耳骨夾　De Beers露珠設計百搭

▲楊乃文參加金曲獎時，搶先戴De Beers新款Dewdrop耳骨夾。（圖／De Beers提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

9、10月珠寶圈熱鬧非凡，各家頂級珠寶襲台，但華美的大件作品要視場合配搭，日常容易穿戴的珠寶顯得實用許多。楊乃文日前出席金曲獎，除了De Beers千萬鑽飾上身，她還搭了Dewdrop系列最新的鑲鑽耳骨夾，正是平日也能輕鬆穿搭的個性設計，可隨個人喜好佩戴於耳部任何位置，價格也吸引小資女，5萬元便能入手。

▲De Beers Dewdrop系列18K白金鑲鑽耳骨夾，50,000元。



▲De Beers Dewdrop 18K白金鑽石圓牌吊墜項鍊，117,000元。



今年是De Beers旗下Dewdrop系列10周年，創作靈感源自清晨凝聚於葉片上的露珠，品牌運用美鑽演繹晶瑩小水珠，閃閃發亮且相當秀氣，輕易與日常裝束相襯。新款除了入門的耳骨夾，同時推出鑲嵌總重逾1克拉美鑽的單行手環、圓牌吊墜項鍊，以及鑲4.60克拉美鑽的華麗版項鍊，無論是正式或休閒場合都好搭。

▲De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，690,000元。



▲De Beers Dewdrop系列18K白金鑲鑽單行手環，234,000元。

而「限量版」3字總有特殊魔力，梵克雅寶年度限量版Vintage Alhambra吊墜正式上市，今年首度以璣鏤雕花白K金呈現經典的幸運草圖騰，中央點綴單顆鑽石，此幸運符碼自1968年至今不斷蛻變出新意，繼2018年打造的黃K金款，這回改採1910年代起出現在品牌腕錶、小匣子、粉盒的璣鏤雕花裝飾白K金吊墜。

▲梵克雅寶限量版Vintage Alhambra璣鏤雕花白K金鑲鑽吊墜（左），115,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



▲梵克雅寶提供Alhambra限量吊墜鐫刻服務。

梵克雅寶精緻的Vintage Alhambra白K金吊墜與服裝百搭外，品牌也為貴客獻上驚喜，吊墜背面可依顧客要求鐫刻名字、日期等文字，讓限量版作品更顯獨一無二，成為個人專屬的幸運珠寶。

▲珠寶工匠放置Alhambra璣鏤雕花圖騰。

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