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12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

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▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

不管是求學、工作，生活中難免會碰到一些愛耍心機利用人、陷害別人的綠茶白蓮花或小人，每個人應對方式都不同，有些人可能委屈自己吞，有些人會直接槓上、拆穿他們。12星座中，天秤、摩羯可能會直接無視他們，而若是雙子座就會玩興大起跟「心機鬼」直接過招。

▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／攝unsplash,pexels）

牡羊座

天性大咧咧的牡羊座，與人相處向來直來直往，要他們看出誰是心機鬼實在太難了，常常都是傻呼呼的跟人掏心掏肺，直到發現對方耍心機陰自己，才會後知後覺的怒氣爆發，直接槓上。

金牛座

平時待人溫和穩重的金牛座雖然發起怒也很可怕，但碰到心機重的人時，不擅長使陰招、玩心機的他們，通常都是跟好兄弟、閨蜜抱怨，尋求朋友們的幫助，靠「技術支援」來對付回去。

▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／攝unsplash,pexels）

雙子座

雙子座可說是心機鬼剋星！反應靈敏、善於交際又有著三寸不爛之舌的雙子，面對任何人都能把死的說成活的，還有各種讓人意想不到的想法、招數，若是想跟他們玩陰的、耍心機，小心還沒開始就先被他們玩死。

巨蟹座

巨蟹座大多數對人都很親切溫暖，且富有同情心，在遇到擅於耍心機的人，很容易會被利用，就算後來知道被對方利用，他們也不敢做什麼報復，只會默默認衰，自己把苦吞下去。

獅子座

獅子座也是一個為人處事很直接的星座，當他們遇到心機重的人，絕對不會有什麼以德報怨、一笑泯恩仇的情況發生，一定是以暴制暴，不僅要揭開他們的真面目，還要狠狠打擊對方以彌補自己的心靈創傷。

▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／攝unsplash,pexels）

處女座

事事追求完美的處女座，頭腦清晰、觀察力很敏銳，就算是心機深沈的人在他們面前討不到什麼好處，相反地，處女座也很會拿捏人性心理，想跟他們玩心機可能反而被將一軍。

天秤座

天秤座面對愛耍心機搞事的人，會直接退避三舍，拒絕跟他們再有交集，之前吃虧的也就算了。一方面是不想自降格調，跟對方一樣變成噁心的心機鬼，另一方面其實也就是懶，不想為了報復再跟對方有所接觸。

▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／攝unsplash,pexels）

天蠍座

愛恨強烈、對保護自己又特別敏感的天蠍座是標準的「人不犯我，我不犯人」代表，平常和善有魅力，但一旦觸怒他們，報復心很強的天蠍絕對會發狠反擊回去，而且會以同樣的心機模式，讓對方一擊斃命、怎麼死都不知道的。

射手座

射手座算是火象星座中最火眼金睛的，別想用單純白蓮花面孔來騙他們，他們心情好的時候或許還願意假裝配合玩一玩，甚至會以更高招的心機模式對付回去，讓對方再也不敢再惹他們。

摩羯座

摩羯座是一個很實事求是的星座，非常直男直女性格，遇到愛玩心機的小人，摩羯第一動作是遠離，然後懶得理，因為對他們來說，浪費任何時間精力在這些人身上都不值得。

▲▼12星座面對「心機鬼」的反應。（圖／攝unsplash,pexels）

水瓶座

思想跳躍讓人跟不上的水瓶座，對付心機人的做法也不同凡響，他們不一定會直接跟對方對抗反擊，但他們會告訴周遭人對方的心機手段，教別人怎麼防著對方，等於昭告天下「他就是心機鬼」。

雙魚座

善良又樂於助人的雙魚座，不僅不太會拒絕別人，有時候又太忠厚老實，很容易相信人，絕大多數都是會被愛耍心機人玩弄於手掌心的對象。而當知道自己被耍被利用，他們也只敢吞下委屈或跟朋友哭一哭，不敢也不會進行任何反擊。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 心機, 心機鬼.耍心機, 綠茶, 白蓮花, 小人, 牡羊, 雙子
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