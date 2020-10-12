植村秀X航海王聯名彩妝第2波！千陽號變眼彩盤、超限量喬巴公仔僅40隻

▲植村秀X航海王聯名彩妝系列未上市就掀起轟動，還推出一系列周邊商品。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

眾所期待的植村秀X航海王聯名聖誕彩妝，繼第一波釋出以魯夫、喬巴等主角密技命名的聯名唇膏後，第二波更獻上了「千陽號」、「偉大的航道」化身的超美眼彩盤和刻畫著娜美、羅賓的頰彩打亮盤，就連潔顏油、55刷、武士刀眉筆等明星商品都換上印有滿滿ONE PIECE元素的限定包裝。最讓粉絲瘋狂的是，還有一系列聯名周邊滿額贈，尤其超萌的喬巴公仔全台只限量40隻，想要的海賊迷千萬別錯過！

▲植村秀 航海王10色眼彩盤，NT$2,650。（圖／品牌提供）



刻畫著航海王主要角色、外型猶如寶藏盒的10色眼彩盤，以海賊迷們絕對不陌生的「偉大的航道」和「千陽號」為靈感共推出2款色選。

▲航海王聯名眼彩盤手上試色，左為#偉大的航道，右為#千陽號。（圖／記者張毓容攝）



其中「#偉大的航道」包含深霧光、古舊金屬、暖珠光和全新的寶石璨光質地；「#千陽號」則是以黃色和紅色為主色的暖色調色系，搭配金屬青銅、暖霧光和全新的寶石璨光質地。

▲植村秀 航海王頰彩打亮盤，NT$1,500。（圖／品牌提供）



包裝上有著娜美和羅賓插畫的頰彩打亮盤，質地絲滑輕盈，能為臉部增添立體感和光澤度，共有2種色選。帶有珠光的蜜桃色#日曬蜜桃，可當highlight也能當腮紅，為肌膚增添光澤的同時，更帶來好氣色；像是黃金果實般閃耀的金黃光芒的#暖燦金，則能創造活力、閃耀的亮澤妝感。

▲植村秀 #55零刷痕粉底刷，NT$1,800；航海王刷具組，NT$2,000。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



▲潔顏油、#55刷、武士刀眉筆和睫毛夾等經典商品都推出航海王聯名款。（圖／品牌提供）

除了眼彩盤和打亮盤外，像是全能奇蹟金萃潔顏油、#55刷、武士刀眉筆和睫毛夾等植村秀鐵粉最愛的4大經典明星商品也都換上限量航海王聯名包裝，還有包含了4款臉部與眼部用經典刷具的限量刷具組

▲最多人想搶的超限量喬巴公仔全台只有40隻。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了讓人想全包的聯名彩妝，這次更推出一系列超可愛的航海王限量周邊商品，其中最受注目就是全台僅有40隻（含網路通路）、萌到爆擊人心的超限量聯名喬巴公仔，凡單筆消費滿NT$15,000，且含任兩款航海王聯名商品即可獲得；另外還有單筆消費滿NT$4,000並含任一航海王聯名商品，即可獲得草帽骷顱頭鑰匙圈；買任兩隻航海王聯名唇膏，即可獲得限量WANTED隨身鏡；和忠孝SOGO獨家的限量100組航海王托特包，全都數量有限！全系列商品將於10/15於全台指定櫃點上市，想收藏動作一定要快。

▲「國民洗面乳」專科潔顏乳推出哆啦A夢聯名款。(圖／品牌提供，以下同)

除了植村秀X海賊王令人期待，今年聯名美妝都是強檔！陪伴著無數人長大、大人小孩都愛的傳奇漫畫角色「哆啦A夢」今年歡慶50週年，不僅跟許多服裝、配件和居家小物聯名，就連美妝保養品牌也跟上這波「哆啦A夢」潮，包含KISSME花漾美姬的明星商品「眉彩膏R」和「國民洗面乳」洗顏專科潔顏乳，哆啦迷們還不快鎖定起來！



▲洗顏專科 超微米潔顏乳(哆啦A夢珍藏版)，120g，NT$125。



連續9年蟬聯日台銷售冠軍的洗顏專科超微米潔顏乳，不分男女老少都愛用，是不少人的第一支洗面乳，因此被封為「國民洗面乳」。今年適逢哆啦A夢50週年，專科特別推出「哆啦A夢珍藏版潔顏乳」，只在屈臣氏限定上市，聯名款瓶身上多了在泡泡裡歡樂玩耍的哆啦A夢，可愛到讓人捨不得使用。

專科更特別打造限量「哆啦A夢日式手提袋」，多種表情哆啦A夢被包裹在專科泡泡中搭配藍色和風提袋設計，萌度爆表，重點是只送不賣！即日起於屈臣氏購買2支專科超微米潔顏乳（哆啦A夢珍藏版），即可獲贈限量哆啦A夢日式手提袋1只（數量有限送完為止）。

▲KISSME 眉彩膏R 哆啦A夢聯名款，8g，NT$320。



日本全眼妝專家KISSME花漾美姬旗下眉彩連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞的經典人氣商品「眉彩膏R」也推出DORAEMON聯名限定包裝，瓶身上印有限定的哆啦A夢圖案，更一口推出03奶茶棕、04自然棕、05焦糖棕、08霧灰棕四款眉色，可愛又實用。

►植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太有梗！魯夫橡膠槍、喬巴藍波球變唇膏色號



►航海王聯名G-SHOCK 魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾