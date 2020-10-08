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凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣

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▲▼威廉王子與凱特接見烏克蘭總統 。（圖／路透社）

▲威廉王子（左）、凱特於白金漢宮與烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy、第一夫人Olena Zelenska會面。（圖／路透社）
 

記者陳雅韻／綜合報導

自3月新冠肺炎疫情爆發以來，英國白金漢宮為防疫關閉大半年，昨終於迎來封閉後的第一組貴客，但不是高齡94歲的女王伊莉莎白二世接待，而由王室第二順位繼承人威廉王子偕同王子妃凱特，與烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy及第一夫人Olena Zelenska會面，「高衣Q」的凱特穿上優雅的藍色洋裝，被網友讚有未來王后的架式。

▲▼威廉王子與凱特接見烏克蘭總統 。（圖／路透社）

▲凱特身穿英國設計師品牌Emilia Wickstead藍色洋裝搭配藍寶石鑽石珠寶亮相。（圖／路透社）

女王伊莉莎白二世目前仍居住在溫莎堡，多數公務交由威廉王子執行，凱特也隨丈夫出席與外賓見面的重要場合，換上她英國設計師品牌Emilia Wickstead的V領藍色及膝洋裝，腰間繫上相同布料的腰帶，同時搭配藍寶石鑽石耳環、項鍊與藍寶石婚戒，端莊大方。

▲▼威廉王子與凱特接見烏克蘭總統 。（圖／路透社）

▲烏克蘭第一夫人Olena Zelenska一襲不對稱剪裁白色套，俐落有型。（圖／路透社）

全場另一「嬌」點是42歲的烏克蘭第一夫人Olena Zelenska，她6月染上新冠肺炎躍上國際版面，昨現身白金漢宮時精神奕奕，身穿不對稱剪裁白色裙裝，搭上棕色細腰帶，她與凱特不約而同都使用腰帶為素面服裝增添亮點，顯得俐落摩登。

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關鍵字：

威廉王子, 凱特
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