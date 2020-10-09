想重溫《神隱少女》場景快來趟九份之旅！踩點順便吃遍7家激推美食

最近吉卜力大喜利梗圖正夯，讓大家以搞笑的方式又重溫了一遍宮崎駿的經典。說到宮崎駿，在台灣最相似的景點莫過於九份了，想要體驗一下走入神隱少女場景中的湯屋氛圍，就來一趟九份吧！MENU編輯整理了7家九份必吃，讓你邊踩點邊吃美食！

阿柑姨芋圓

九份必吃當之無愧！從老街一路往上走，位在制高點的阿柑姨芋圓讓你美景美食一次擁有！必點綜合芋圓冰，有香甜Q軟的芋圓和地瓜圓、紅豆、綠豆、大豆等料，配上碎冰清涼又消暑，冬天也有熱的綜合芋圓湯可以選擇。

▲（圖／美食客yo shi提供）

九份食謎店

貼滿台灣諺語的臭豆腐小吃店，共有港式脆皮、深坑麻辣、深坑紅燒三種臭豆腐，還有竹筒飯、魚丸湯、豆干包等，連芋圓也有，甚至有鹹的香菇芋圓，鹹甜滋味像是客家鹹湯圓，很特別。

▲（圖／美食客Elaine Lin 提供）

阿妹茶樓

想要體驗一下神隱少女的湯屋場景那就一定要來阿妹茶樓走一遭！店內擺設古色古香，還有頂樓的戶外座位區可以欣賞美麗的九份風景，晚上來特別有氣氛！很多人會點套餐，包含茶、綠豆糕、茶梅、奶梅、芝麻片等小茶點，賞美景吃小點，值得推薦！

▲（圖／美食客Adia Chien提供）

金枝紅糟肉圓

包著紅糟肉的炸肉圓，一口咬下外皮Q軟有彈性，裡面包著的紅糟肉透著紅麴的發酵香氣以及嫩嫩的竹筍絲，再配上一碗有貢丸、竹炭火腿丸、紅麴鱈魚丸、黃金泡菜丸、翡翠花枝丸等五顏六色丸子的綜合丸湯，十分具有特色，來九份必嚐！

▲（圖／美食客Shyuan提供）

吾穀茶糧

以穀物、擂茶為主的食茶館，一樓是商品展示區和點餐區，二、三樓是用餐區，玻璃窗望出去視野非常好，三樓還有戶外座位區，可以遠眺九份山城美景。餐點部分有中西式簡餐、鬆餅甜點和各式茶類及穀類飲品，推薦可以點茶類飲品，有很多特色茶飲。

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

魚丸伯

基山街上的60年老店，推薦可以點套餐，就可以把魚丸湯、豆干包和乾冬粉一次一網打盡啦！豆干包是角豆腐裡面包著肉燥再用魚漿填滿封口，口感吃起來很有層次;冬粉很有Q勁，加入醬油膏、香菜、芹菜、油蔥酥，簡單好吃的古早味;魚丸湯的魚丸Q彈扎實，同樣也是美味的古早味。

▲（圖／美食客涵涵兒提供）

郵局前油蔥粿

油蔥粿是一層米漿、一層油蔥堆疊炊製而成，屬於比較少見的傳統小吃，口感就是一般熟悉的粿，多了油蔥香氣，加上醬油膏，鹹香的滋味當成小點心很剛好。店裡也有賣魚丸湯，一粿一湯吃下來也頗有飽足感。

▲（圖／美食客涵涵兒提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權