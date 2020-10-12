「生吐司」掀起風潮！特搜6家必訪名店　口感軟Q配果醬更好吃　

近來「生吐司」在台灣掀起一陣風潮，陸陸續續有幾家生吐司專賣店開幕，快來看看是哪裡誘人吧！

SAKIMOTO BAKERY 嵜本 高級生吐司專門店

台北／信義區

一路從日本大阪紅到台灣的嵜本生吐司，特色是不使用雞蛋、牛奶製作出健康生吐司，主要有「極美自然生吐司」與「極生奶油牛奶生吐司」2種，搭配15種特製風味果醬，不管是直接吃或是塗抹果醬，都適合。

▲（圖／美食客Point Jhang提供）

平崎吐司HIROKI

台北／大安區

使用本土小麥喊和龍眼蜜製成，單吃就有淡淡奶香及淡淡蜂蜜味，吐司相當有厚度，即使經過烘烤也保有濕潤的口感，近期還推出了限定口味「極黑生吐司」是芝麻口味的！

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

高級食パン専門店 TREES BREAD

台北／松山區

經過北海道產小麥與自家培養酵母長時間低溫發酵，吐司口感如「剛煮好的米飯般柔軟彈牙」，撕開時可以聽到非常紮實的聲音，吐司邊脆脆的，而裡面吃起來的口感很軟Q。

▲（圖／美食客Dr. Bingo提供）

NIKO BAKERY 日香高級吐司專賣店

台北／大安區

目前有「niko 日香」、「genki 元氣」、「黑糖冬瓜」三種口味，使用日本進口的一級麵粉、義大利鮮奶油，採用直接發酵法，加入黃金比例麵團，讓吐司吃起來輕柔、綿密、濕潤，越吃越順口。

▲（圖／美食客Rainie倩提供）

泩生吐司 SHARING TOAST 生吐司專賣店

新竹／竹北市

主要販售生吐司、生吐司餅乾、手工果醬三大類，依據台灣人喜好的味道及口感做調整，吐司鬆軟中帶著彈性，細緻又濕潤，帶著淡淡的豆漿香氣，吃起來簡單純粹。

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

一覺吐司ICHISATORI BAKERY

台中／南屯區

主打每小時現做現賣，剛出爐的生吐司熱呼呼香氣十足，撲鼻而來的是濃郁奶香味，裡面濕潤順口、帶有嚼勁的口感，即使是回烤過後都一樣美味不減。

▲（圖／美食客Ching Lai提供）

圖、文／MENU美食誌

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