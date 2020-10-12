fb ig video ETtoday search mobile

「生吐司」掀起風潮！特搜6家必訪名店　口感軟Q配果醬更好吃　

>

近來「生吐司」在台灣掀起一陣風潮，陸陸續續有幾家生吐司專賣店開幕，快來看看是哪裡誘人吧！

SAKIMOTO BAKERY 嵜本 高級生吐司專門店
台北／信義區

一路從日本大阪紅到台灣的嵜本生吐司，特色是不使用雞蛋、牛奶製作出健康生吐司，主要有「極美自然生吐司」與「極生奶油牛奶生吐司」2種，搭配15種特製風味果醬，不管是直接吃或是塗抹果醬，都適合。

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Point Jhang提供）

平崎吐司HIROKI
台北／大安區

使用本土小麥喊和龍眼蜜製成，單吃就有淡淡奶香及淡淡蜂蜜味，吐司相當有厚度，即使經過烘烤也保有濕潤的口感，近期還推出了限定口味「極黑生吐司」是芝麻口味的！

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

高級食パン専門店 TREES BREAD
台北／松山區

經過北海道產小麥與自家培養酵母長時間低溫發酵，吐司口感如「剛煮好的米飯般柔軟彈牙」，撕開時可以聽到非常紮實的聲音，吐司邊脆脆的，而裡面吃起來的口感很軟Q。

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Dr. Bingo提供）

NIKO BAKERY 日香高級吐司專賣店
台北／大安區

目前有「niko 日香」、「genki 元氣」、「黑糖冬瓜」三種口味，使用日本進口的一級麵粉、義大利鮮奶油，採用直接發酵法，加入黃金比例麵團，讓吐司吃起來輕柔、綿密、濕潤，越吃越順口。

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Rainie倩提供）

泩生吐司 SHARING TOAST 生吐司專賣店
新竹／竹北市

主要販售生吐司、生吐司餅乾、手工果醬三大類，依據台灣人喜好的味道及口感做調整，吐司鬆軟中帶著彈性，細緻又濕潤，帶著淡淡的豆漿香氣，吃起來簡單純粹。

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

一覺吐司ICHISATORI BAKERY
台中／南屯區

主打每小時現做現賣，剛出爐的生吐司熱呼呼香氣十足，撲鼻而來的是濃郁奶香味，裡面濕潤順口、帶有嚼勁的口感，即使是回烤過後都一樣美味不減。

▲生吐司推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Ching Lai提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 吐司, 生吐司, 麵包
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張

絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好 LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳 迪士尼達菲熊「歡樂魔法瓶」超夢幻！客製化組合出屬於你的吊飾 10張可愛插畫道破生活哲理「沒有誰是天生帶刺，就連玫瑰也一樣」 戴口罩也不會掉妝的素顏霜1620元→850元！5.2折輕鬆入手 「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面