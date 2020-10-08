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秀智趴地板姿勢太撩人！辣露白皙腿根、「腋下挖空」耍心機

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記者王則絲／台北報導

韓女星裴秀智（Suzy）近期連登雜誌版面，最新洗版釋出與代言美妝品牌蘭蔻（LANCOME）合作的畫報中，不只是把重點放在精緻妝容上，更凸顯曼妙身材，其中這張秀智直接趴在地上，露出一截白皙大腿，姿勢性感撩人讓粉絲們暴動：「每一個動作都好性感。」另一套紅色波卡圓點洋裝造型，則是改走可愛路線，再度趴在沙發上，露出暗藏心機的「腋下」鏤空設計。

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智新畫報釋出，趴地姿勢太撩人。（圖／翻攝自IG@skuukzky，以下同

秀智與南柱赫攜手新劇《START-UP》將於10／17開播，最近頻繁亮相，不只現身韓版《美麗佳人》10月號，也同時穿上多套DIOR服裝登上《W Korea》10月號。

這次新釋出的畫報裡，秀智身穿黑色緊身高領上衣，搭配窄身的迷你裙，穿上膝上襪，僅露出一截大腿「絕對領域」，雖然重點應放在臉上乾淨清淡卻深邃有神的妝容上，但是秀智舉手投足都流露出性感氣息，讓人把目光全都聚焦在黑色緊身裝扮下完美包覆的S曲線，一抬起腿視線更是逼近腿根，網友們紛紛刷起愛心：「怎麼可以這麼漂亮？」、「好美好美好美。」、「每一個動作都好性感。」

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智一抬腿裙子又更短了，性感指數超逼人。

而在另一套俏皮主題的造型裡，秀智換上韓國時裝品牌pushBUTTON的紅色波卡圓點公主洋裝，以呼應珊瑚橘紅唇彩妝容，再度以側身趴在沙發上望向鏡頭，順勢翹起一隻腳展現可愛氛圍，不過這件洋裝依然暗藏了小心機，就在「腋下」的位置做了一個挖空設計，巧妙增添了女人味氣息。

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

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關鍵字：

秀智, Suzy, 性感, 雜誌
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