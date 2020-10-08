侯佩岑露辣腿合體莫莉、游宇潼！「差20歲」穿Max Mara對尬氣場

▲Max Mara請到侯佩岑、莫莉及游宇潼首次合體，詮釋40、30、20世代女性魅力。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

近年來各大時尚品牌都著重女力精神，此次Max Mara就邀請了侯佩岑、莫莉及游宇潼合體詮釋40、30、20世代的獨有魅力，三人除了是首次合作，年齡跨度來到20歲卻完全看不出，不約而同換上品牌經典大衣以及套裝，運用眼神來傳遞女星氣場，最新形象照曝光後，更是引發粉絲大讚：「表現力爆棚。」

▲三人均換上101801經典大衣，NT$159,800；侯佩岑混合羊絨連身裙，NT$43,800；莫莉駝色襯衫，NT$38,800；游宇潼駝色薄針織內搭，NT$21,800。（圖／品牌提供）

侯佩岑、莫莉及游宇潼雖是首次合作，不過默契卻驚人契合，此次相中品牌101801經典大衣，站在模擬機場的場景下擺拍，展現獨特的時尚感。畫面中，侯佩岑長髮披肩營造溫柔氣質，以混合羊絨連身裙，微微開衩露出絕美的腿部線條，側臉出鏡照樣氣場噴發；莫莉則不改率性風格，運用成套駝色襯衫加上褶皺高腰直筒長褲，呈現逆天長腿；而22歲星二代游宇潼，將駝色薄針織內搭穿出層次感，即便年齡最小，表現力卻相當強大。

▲侯佩岑流蘇連身褲，NT$89,800；莫莉條紋外套，NT$108,800；游宇潼灰色單排扣西裝外套，NT$76,800。（圖／品牌提供）

換個造型，侯佩岑、莫莉及游宇潼穿上秋冬秀服與Tuxedo系列，侯佩岑更大方分享穿搭經：「厲害的裝扮就是不經意中仍見精緻、看似輕鬆卻一眼便讓人驚艷。」而她以微墊肩剪裁設計的Tuxedo流蘇連身褲展現典雅風格，坐在C位十分亮眼。游宇潼則對於混搭的趣味穿搭相當感興趣，因此結合法蘭絨襯衫裙加上單排扣西裝外套，演繹「外套不穿好」的時尚，與莫莉的幹練風格存在反差。

品牌秋冬以「海洋冒險」為設計主軸，想傳遞的就是女性柔中帶剛的潛質，泡泡袖、荷葉邊、透視面料充滿了女性化元素，再以不對稱下襬短裙，高低錯落，呈現頑皮個性，豐富日常實穿性。

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