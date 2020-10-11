林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

▲（圖／林韋君提供）

演藝圈的生活向來以多采多姿著稱，擁有明星光環、每天的工作很多新鮮的挑戰，而瑜伽圈恰好與之相反，注重自身內觀，覺察身體與心理的狀態。這兩個領域看似毫不相關，卻都是藝人林韋君目前的生活重心。

原來近幾年較少出現在大螢幕的她，因緣際會進入了瑜伽的世界，並更進一步通過師資培訓，成為專業的瑜伽教學老師。

人生充滿驚喜，無心插柳總能帶來新契機

▲在演藝圈發展 20 年，除了戲劇演出之外，林韋君也參加綜藝節目，挑戰更多不同面向的自己。（圖／林韋君提供）

22 歲就出道的林韋君，入行時剛好碰到了台灣偶像劇的萌芽期，幸運參與了多部當紅的作品，如《麻辣鮮師》、《薰衣草》與《海豚灣戀人》等，沒想到這一演就是 20 年的演藝生涯。

多變的角色一直是林韋君最喜歡演員這份工作的原因，因為可以從不一樣的戲劇表演中，體悟到不同的人生。然而，近幾年隨著演出的作品漸多，加上台灣影視市場的題材受限，她開始感到有點疲乏，對於逐漸定型的角色找不到前進的方向。

▲有閒時，林韋君也會支援花藝班老師同學，一起完成充滿幸福的婚禮花藝佈置。（圖／林韋君提供）

「我還是很喜歡演戲，只是經過這麼多年，參與過許多作品以及大同小異的角色設定，我開始思考自己還能帶給觀眾什麼不同的面相跟新意。」於是林韋君選擇先停下腳步，去美國進修表演，同時也嘗試轉換環境，探索不一樣的新事物讓自己抽離思考，接觸了花藝、香氛蠟燭還有瑜伽等課程，也因此為「瑜伽老師」這條路播下了種子。

瑜伽修煉如同生命歷練，必須準備好才能前行

憶起參加師資班訓練的那段時光，林韋君笑說自己永遠是班上動作最不標準的那個。儘管如今她已可以如談笑風生般說著當時的糗事，不過甫入門時的挫折感卻是藏不住的。

▲出於追根究底的求知個性，林韋君在幾堂瑜伽課後，便決定參加師資班學習更多關於瑜伽的一切。（圖／林韋君提供）

原來最初林韋君並不是因為想成為瑜伽老師，才報考師資班的，只是希望能對瑜伽這項運動有更深刻的了解。對比周遭的同學，大部分都是對瑜伽略有專研，想進一步考取師資證照才來上課，加上公眾人物的身份，使得她倍感壓力，老是擔心自己的動作落人後。

後來帶領的老師告訴她，瑜伽是無法操之過急的，不僅要身體準備好，心理也要調適好。舉例來說，許多人都很想學會倒立動作，但往往因為「身體還沒準備好」，肌肉的力量還不夠足以支撐身體，或是「心理還沒調適好」，還無法消除對於反轉身體的恐懼感等等，導致動作失敗。

▲瑜伽不只是著重在身體上的體位法練習，還必須回歸到內心的修煉，一步步療癒身心靈。（圖／林韋君提供）

這對一直以來都是急性子的林韋君來說，可說是一個全新的練習，不僅是應用在瑜伽上，也對應到人生。如今跨過當時容易與他人比較的競爭心態，已成為專業師資的她，也時常告訴學生，瑜伽並不是馬上就能看見改變的運動，需要從中去感受自己的身體，有耐心地慢慢來，等到有一天身心靈都準備好之際，一定會看見成果的！

在剛好的狀態中找取平衡，在有限的情況內學會取捨

▲雖然接觸瑜伽與成為瑜伽老師並非在林韋君的計畫內，但樂於分享的她十分享受助人教學的過程。（圖／林韋君提供）

同時林韋君也分享，「臣服」是她在瑜伽中學到另一個重要課題，因為一個橫劈的動作，使她明白每個人天生的骨骼長相不同，所能做出的動作也都有自己的極限在，並不是倔強地不服輸就能夠克服。以前的她總是過於好強，凡事都希望做到最好，但現在她學會了適時地放下，願意承認自己有所不足，在有限的情況下，不再雙手緊抓不放，懂得有失才有得的道理。

目前林韋君一週中安排四天的時間教課，謹記師資班老師的教訓，盡力讓教學與自我練習達成平衡，在能力所及的範圍內堅守本心，量力而為。當然，如果有遇到好的劇本邀約，她還是會希望能參與演出，雖然在拍攝期間可能得離開教學崗位好幾個月，難免會放不下課堂上的學員，可是就如同上述提及的：「有些事既然無法取得平衡，那就放下做出取捨吧！」

找到舒服自在的生活，女人四十更要愛自己

▲以前忙於演藝工作使得林韋君的生活經常失衡，但如今她已學會釋然，將生活過得輕鬆自在。（圖／林韋君提供）

演藝事業和瑜伽之於林韋君是完全不一樣的存在，一邊是投入 20 年心力的事業，一邊是新習得專業技能。她坦言，在剛開始決定淡出演藝圈，花更多時間在瑜伽身上時，的確也曾有過想繼續留在舒適圈的想法。

不過她念頭一轉，想想人生走到 40 歲也算快過了一半，縱使演戲仍然是自己熱愛的事業，也好像是時候該嘗試不一樣的新事物，否則這樣的人生似乎過於單薄無趣。

「放下執著，把握眼前每一個機會」是林韋君接觸瑜伽後改變的豁達人生觀，她不預設一定要達到什麼目標，只希望在未來的日子能夠穩穩地走，找到能讓自己最舒服自在的方式，享受過程的開心，並欣然接受最後的結果，好好呼吸，好好感受活著的感覺！

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