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家庭與職場兼顧不是夢！試試把「家人日」排進工作行事曆

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▲家庭與職場兼顧不是夢。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

工作和家庭兼顧，對許多人而言，是難以觸及的夢想。工作是支撐起家庭的經濟來源，不能不看重；而家庭是支持自己努力工作的動力，是往後人生的根基，無法不經營。兩者既無法維持平衡卻又同等重要，難以平衡卻又無法取捨。既然如此，試試把兩件事情視為一體如何？

把家庭排進工作行事曆

▲家庭與職場兼顧不是夢。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels）

把屬於家庭的日子排進工作行事曆中，並主動制定活動，將之視為待完成工作的一部份，而不是先將工作排滿了，才檢視是否有空缺的日子可以排給家人，把家庭視為工作的一環，讓陪伴家人成為日常工作。

有些人或許會認為這種心態轉換不奏效，反使家庭變成如同工作般的沉重壓力。但其實，將陪伴家人視為一種工作，是要以看待工作清單時的嚴謹態度，來對待與家人間的相處約定，而非老是以工作為由，草草忽略家庭。

定時制定家庭日

▲家庭與職場兼顧不是夢。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels）

不一定要時常出遊，才算有良好的家庭互動，有時一同聚在家中看電影、做料理，也是很溫馨的家庭活動。可以透過定期舉辦家庭日，並且訂製不同的主題，來創造家人們對於相聚的期盼與興奮。家庭日到來之前，透過討論主題規劃、行程安排等話題，也能維繫家人間的熱度。

而在家庭日訂好後，要將之視為待辦事項，別為了迎合工作而一再改期，否則會給人「反正訂了也不會達成」的無奈與失望，如此家庭日便會形同虛設。萬一真有重要公事須排在當天，記得事先告知家人並商量補償配套，將之視為必須重視的承諾，建立起家庭間的儀式感。

從日常小事做起

▲家庭與職場兼顧不是夢。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels）

許多職場家庭間兩頭燒的人會認為，只要排空出席家人的活動，就算是有將職場與家庭兼顧。確實，但還不夠。有時日常間無數小事堆積而成的默契，才是家人間的情感來源。例如平日下班一起吃飯、假日看電影、玩遊戲、洗澡前講的笑話、指導功課、家務分工等等的互動時刻，更能牽起家人間的羈絆。

因此，別因為忙碌而忽略了日常生活相處，那往往是維繫家人感情的關鍵。

家庭與職場兼顧，有可能嗎？編輯可以很堅定的說，這是有可能的，因為，對於家庭與職場，我們需要的不是取捨，而是平衡。透過良好的溝通、計畫的制定，牽起家人間的聯繫。

延伸閱讀：

在世界崩塌前拉妳一把：「走入家庭後，把自己放在第一順位並不可恥！」

我們都是當了父母後才更懂愛：透過 4 部親子電影，學習與孩子建立美好關係的訣竅

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 相處, 職場, 兼顧, 家庭, 家人, 溝通, 心靈勵志
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