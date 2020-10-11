居家裝潢也要換季！掌握4大重點　用色彩、傢飾佈置出濃濃秋意

▲（圖／Pinterest、IKEA）

時序進入到了秋天，天氣已經由夏日的炙熱逐漸轉涼，秋風颯颯吹落樹葉，雖然有蕭條的感覺，卻也有種浪漫。在夏冬之際的秋天，是非常適合將家中重新佈置的季節，透過風格轉換來留住夏天的溫暖、抵禦冬季的寒涼，而想要改變家中的風格其實不需要花大錢，只要掌握對的主題與方向，以下提供 4 個佈置方向，替家換上秋裝吧！

1.色彩搭配

▲（圖／IKEA）

一想到代表秋天的顏色，第一個想到的無非是大地色，雖然秋天萬物蕭條、草木凋謝，但卻也代表著萬物豐收，備足豐盛的糧食準備度過寒冬。大地色一般指棕色、卡其色、暗橘色、土黃色、深綠色等，若將居家空間的色彩調整以大地色為基調，這些沉穩而低彩度的色系，可以帶給人一種放鬆、溫暖的感受，是非常適合秋冬的顏色。

2.材質挑選

▲（圖／Pinterest）

即將邁入秋天，陣陣涼風吹過，時不時會讓人感覺到冷意，即使待在家中，家裡的佈置也會影響到人對季節的感受，在這逐漸轉涼的秋季，選擇軟性建材會比硬式建材來得溫暖，像是布類、木材質等，柔軟的感覺彷彿被層包裹，能夠獲得一種放鬆感。如果家中是以石材、金屬作為空間主要風格也沒關係，妥善運用窗簾、布藝、織品、地毯等家飾也能夠營造出溫潤效果。

3.光影氛圍

▲（圖／IKEA、Pinterest）

光線是決定氛圍很重要的條件，除了裝潢、軟裝以外，最重要的就是光線。打開窗簾讓陽光灑進屋內，暖洋洋的日光緩緩流動，更能形塑慵懶情境。燈具的選擇也十分重要，可選擇較自然、簡約、不花俏的款式，讓空間擁有靜謐質感。而燈泡的色溫能夠呈現不同效果，像是暖黃的燈光，會比亮白的等更加溫暖與夢幻，也能夠營造出較悠閒的情境，更適合秋季氛圍。

4.風格傢飾

▲（圖／IKEA）

想要佈置出秋季大地風格的居家饗宴，又不想大費周章的改造空間，那就選擇以風格傢飾來畫龍點睛。運用抱枕、蓋毯來添加空間的立體感。換上木製、竹編製的餐具、掛飾，收納籃，也充滿秋季氛圍。若覺得還不夠，可在桌面擺放蠟燭，怕燭火危險，可以選擇 LED 蠟燭，甚至是電子壁爐，同樣能夠營造出馨暖氛圍。

秋天褪去了夏季的炙熱，總覺得懶洋洋的，想待在家裡哪裡也不去，這時候非常適合幫家大改造一番，不但在家裡待得舒適，也可以適時讓家改變成不同風格，為生活添加新鮮感，讓每天醒來都是一種期待。

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