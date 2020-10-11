fb ig video ETtoday search mobile

居家裝潢也要換季！掌握4大重點　用色彩、傢飾佈置出濃濃秋意

>

▲居家佈置換季重點。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest、IKEA）

時序進入到了秋天，天氣已經由夏日的炙熱逐漸轉涼，秋風颯颯吹落樹葉，雖然有蕭條的感覺，卻也有種浪漫。在夏冬之際的秋天，是非常適合將家中重新佈置的季節，透過風格轉換來留住夏天的溫暖、抵禦冬季的寒涼，而想要改變家中的風格其實不需要花大錢，只要掌握對的主題與方向，以下提供 4 個佈置方向，替家換上秋裝吧！

1.色彩搭配

▲居家佈置換季重點。（圖／女子學）

▲（圖／IKEA）

一想到代表秋天的顏色，第一個想到的無非是大地色，雖然秋天萬物蕭條、草木凋謝，但卻也代表著萬物豐收，備足豐盛的糧食準備度過寒冬。大地色一般指棕色、卡其色、暗橘色、土黃色、深綠色等，若將居家空間的色彩調整以大地色為基調，這些沉穩而低彩度的色系，可以帶給人一種放鬆、溫暖的感受，是非常適合秋冬的顏色。

2.材質挑選

▲居家佈置換季重點。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

即將邁入秋天，陣陣涼風吹過，時不時會讓人感覺到冷意，即使待在家中，家裡的佈置也會影響到人對季節的感受，在這逐漸轉涼的秋季，選擇軟性建材會比硬式建材來得溫暖，像是布類、木材質等，柔軟的感覺彷彿被層包裹，能夠獲得一種放鬆感。如果家中是以石材、金屬作為空間主要風格也沒關係，妥善運用窗簾、布藝、織品、地毯等家飾也能夠營造出溫潤效果。

3.光影氛圍

▲居家佈置換季重點。（圖／女子學）

▲（圖／IKEA、Pinterest）

光線是決定氛圍很重要的條件，除了裝潢、軟裝以外，最重要的就是光線。打開窗簾讓陽光灑進屋內，暖洋洋的日光緩緩流動，更能形塑慵懶情境。燈具的選擇也十分重要，可選擇較自然、簡約、不花俏的款式，讓空間擁有靜謐質感。而燈泡的色溫能夠呈現不同效果，像是暖黃的燈光，會比亮白的等更加溫暖與夢幻，也能夠營造出較悠閒的情境，更適合秋季氛圍。

4.風格傢飾

▲居家佈置換季重點。（圖／女子學）

▲（圖／IKEA）

想要佈置出秋季大地風格的居家饗宴，又不想大費周章的改造空間，那就選擇以風格傢飾來畫龍點睛。運用抱枕、蓋毯來添加空間的立體感。換上木製、竹編製的餐具、掛飾，收納籃，也充滿秋季氛圍。若覺得還不夠，可在桌面擺放蠟燭，怕燭火危險，可以選擇 LED 蠟燭，甚至是電子壁爐，同樣能夠營造出馨暖氛圍。

秋天褪去了夏季的炙熱，總覺得懶洋洋的，想待在家裡哪裡也不去，這時候非常適合幫家大改造一番，不但在家裡待得舒適，也可以適時讓家改變成不同風格，為生活添加新鮮感，讓每天醒來都是一種期待。

延伸閱讀：

居家色彩怎麼搭？學會溫馨時尚的室內配色技巧，讓家繽紛每一天！

用質感木框營造溫馨的生活感！3 款居家小物，為舒適的小窩再增添一份慵懶愜意

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

女子學, 秋冬, 秋天, 居家, 空間, 佈置, 居家生活
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？ 整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號 「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚 日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面